https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948649000.html

Мирзиеев назвал Россию стратегическим партнером в поставках энергоносителей

Мирзиеев назвал Россию стратегическим партнером в поставках энергоносителей - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев назвал Россию стратегическим партнером в поставках энергоносителей

Москва является стратегическим партнером Ташкента в поставках газа, нефти и нефтепродуктов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своим... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:40

2024-05-27T14:40

2024-05-27T14:40

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Москва является стратегическим партнером Ташкента в поставках газа, нефти и нефтепродуктов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Путин в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проходят двусторонние переговоры на высшем уровне. "Традиционно приоритетным направлением является сотрудничество в энергетическом комплексе. Сегодня Россия наш стратегический партнер в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов", - сказал Мирзиёев. Он отметил, что благодаря поддержке российского лидера с прошлого года Узбекистан начал прием российского голубого топлива по действующему трубопроводу реверсном режиме. "Есть договоренность о модернизации газотранспортной системы, увеличение объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализация проектов с ведущими российскими компаниями по переработке углеводородов", - добавил Мирзиёев.

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экономика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, энергетика, в мире