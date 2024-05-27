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Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
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14:29 27.05.2024 (обновлено: 14:42 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948645487.html
Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана
Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана
Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником Узбекистана, Ташкент намерен развивать политический диалог, заявил в понедельник узбекистанский... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:29
2024-05-27T14:42
россия
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником Узбекистана, Ташкент намерен развивать политический диалог, заявил в понедельник узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне."Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником нашей страны. Мы привержены дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества. Выступаем за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена", - сказал Мирзиёев на встрече с Путиным.Президент Узбекистана сообщил, что Ташкент намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламента, правительства, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов. "В полном объеме задействуем возможности эффективных инструментов продвижения и практического сотрудничества совместной комиссии на уровне глав правительств и межправительственной комиссии", - добавил Мирзиёев.
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россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире
Россия, Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, В мире
Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана

Мирзиеев: Ташкент намерен развивать диалог с Москвой как ключевым союзником

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником Узбекистана, Ташкент намерен развивать политический диалог, заявил в понедельник узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
"Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником нашей страны. Мы привержены дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества. Выступаем за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена", - сказал Мирзиёев на встрече с Путиным.
Президент Узбекистана сообщил, что Ташкент намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламента, правительства, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов. "В полном объеме задействуем возможности эффективных инструментов продвижения и практического сотрудничества совместной комиссии на уровне глав правительств и межправительственной комиссии", - добавил Мирзиёев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Мирзиеев назвал Россию стратегическим партнером в поставках энергоносителей
14:40
 
РоссияУзбекистанТашкентШавкат МирзиеевВладимир ПутинВ мире
 
 
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