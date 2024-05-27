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Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана
Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана
Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником Узбекистана, Ташкент намерен развивать политический диалог, заявил в понедельник узбекистанский... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:29
2024-05-27T14:29
2024-05-27T14:42
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником Узбекистана, Ташкент намерен развивать политический диалог, заявил в понедельник узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне."Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником нашей страны. Мы привержены дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества. Выступаем за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена", - сказал Мирзиёев на встрече с Путиным.Президент Узбекистана сообщил, что Ташкент намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламента, правительства, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов. "В полном объеме задействуем возможности эффективных инструментов продвижения и практического сотрудничества совместной комиссии на уровне глав правительств и межправительственной комиссии", - добавил Мирзиёев.
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россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире
Россия, Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, В мире
Мирзиеев назвал Россию ключевым союзником Узбекистана
Мирзиеев: Ташкент намерен развивать диалог с Москвой как ключевым союзником
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником Узбекистана, Ташкент намерен развивать политический диалог, заявил в понедельник узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
"Россия является ключевым стратегическим партнером и союзником нашей страны. Мы привержены дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества. Выступаем за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена", - сказал Мирзиёев на встрече с Путиным.
Президент Узбекистана сообщил, что Ташкент намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламента, правительства, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов. "В полном объеме задействуем возможности эффективных инструментов продвижения и практического сотрудничества совместной комиссии на уровне глав правительств и межправительственной комиссии", - добавил Мирзиёев.