https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948643052.html

Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС

Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:24

2024-05-27T14:24

2024-05-27T14:26

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шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС."Важно и далее и тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.По словам Мирзиеева, Узбекистан выступает за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена с Россией, Ташкент намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.

https://ria.ru/20240527/putin-1948621344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оон, шос, в мире, шавкат мирзиеев