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Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС - РИА Новости, 27.05.2024
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14:24 27.05.2024 (обновлено: 14:26 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948643052.html
Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС
Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:24
2024-05-27T14:26
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС."Важно и далее и тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.По словам Мирзиеева, Узбекистан выступает за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена с Россией, Ташкент намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.
https://ria.ru/20240527/putin-1948621344.html
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россия, оон, шос, в мире, шавкат мирзиеев
Россия, ООН, ШОС, В мире, Шавкат Мирзиеев
Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС

Мирзиеев: нужно продолжать сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС.
"Важно и далее и тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.
По словам Мирзиеева, Узбекистан выступает за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена с Россией, Ташкент намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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