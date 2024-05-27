Мирзиеев призвал продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС
Мирзиеев: нужно продолжать сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции "Куксарой"
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости продолжить сотрудничество с Россией на площадках ООН и ШОС.
"Важно и далее и тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадках", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.
По словам Мирзиеева, Узбекистан выступает за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена с Россией, Ташкент намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.