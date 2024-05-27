https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948642511.html
Мирзиеев сообщил о сотрудничестве с Россией по созданию АЭС в Узбекистане
Мирзиеев сообщил о сотрудничестве с Россией по созданию АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев сообщил о сотрудничестве с Россией по созданию АЭС в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что в понедельник стороны подпишут документы по... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:23
2024-05-27T14:23
2024-05-27T14:31
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владимир путин
шавкат мирзиеев
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энергетика
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что в понедельник стороны подпишут документы по созданию в республике АЭС малой мощности.Путин в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проходят двусторонние переговоры на высшем уровне."Сегодня подпишем важное соглашение о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности в Узбекистане. Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта", - сказал Мирзиёев.
https://ria.ru/20240527/putin-1948618455.html
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, энергетика
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, Энергетика
Мирзиеев сообщил о сотрудничестве с Россией по созданию АЭС в Узбекистане
Мирзиеев: Россия и Узбекистан подпишут документы по созданию в республике АЭС