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Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией - РИА Новости, 27.05.2024
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12:10 27.05.2024 (обновлено: 12:17 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948590967.html
Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией
Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил об успешном выполнении дорожной карты о сотрудничестве из 63... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:10
2024-05-27T12:17
узбекистан
россия
в мире
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил об успешном выполнении дорожной карты о сотрудничестве из 63 пунктов.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне."Думаю, сегодня у нас очень обширная повестка дня. Мы пройдемся по всем вопросам, которые есть на повестке дня. И мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть", - сказал Мирзиеев на встрече.
https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html
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узбекистан, россия, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, В мире, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией

Мирзиеев: Узбекистан и Россия успешно выполняют дорожную карту по сотрудничеству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил об успешном выполнении дорожной карты о сотрудничестве из 63 пунктов.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
"Думаю, сегодня у нас очень обширная повестка дня. Мы пройдемся по всем вопросам, которые есть на повестке дня. И мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть", - сказал Мирзиеев на встрече.
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