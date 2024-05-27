https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948590967.html

Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией

Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил об успешном выполнении дорожной карты о сотрудничестве из 63... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:10

2024-05-27T12:10

2024-05-27T12:17

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в мире

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил об успешном выполнении дорожной карты о сотрудничестве из 63 пунктов.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне."Думаю, сегодня у нас очень обширная повестка дня. Мы пройдемся по всем вопросам, которые есть на повестке дня. И мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть", - сказал Мирзиеев на встрече.

https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html

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узбекистан, россия, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев