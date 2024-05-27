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Мирзиеев рассказал об успехах товарооборота с Россией
Мирзиеев рассказал об успехах товарооборота с Россией - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев рассказал об успехах товарооборота с Россией
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил о необходимости довести двусторонний товарооборот до 20... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:08
2024-05-27T12:08
2024-05-27T12:14
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил о необходимости довести двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне."Eсли говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 миллиардов (долларов – ред). Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи", - сказал Мирзиеев на встрече.
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россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, в мире, экономика
Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, В мире, Экономика
Мирзиеев рассказал об успехах товарооборота с Россией
Мирзиеев: необходимо довести товарооборот с Россией до 20 миллиардов долларов