https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948587192.html

Мирзиеев рассказал об успехах товарооборота с Россией

Мирзиеев рассказал об успехах товарооборота с Россией - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев рассказал об успехах товарооборота с Россией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил о необходимости довести двусторонний товарооборот до 20... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:08

2024-05-27T12:08

2024-05-27T12:14

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

узбекистан

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948559628_0:167:3036:1875_1920x0_80_0_0_0aa84cf27d49e9e5a080d0d0863d7c96.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным завил о необходимости довести двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне."Eсли говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 миллиардов (долларов – ред). Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи", - сказал Мирзиеев на встрече.

https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, в мире, экономика