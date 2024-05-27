https://ria.ru/20240527/minzdrav-1948608566.html
В Херсонской области четырех человек госпитализировали после обстрела ВСУ
В Херсонской области четырех человек госпитализировали после обстрела ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
В Херсонской области четырех человек госпитализировали после обстрела ВСУ
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы Херсонской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:55
2024-05-27T12:55
2024-05-27T13:27
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948568172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9015335815654f06927c90385ef753a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы Херсонской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. По его словам, удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО"."Четыре человека госпитализированы после утреннего обстрела социального фонда в Нижних Серогозах — 1 из них в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.При этом глава минздрава региона Артыш Сат подчеркнул, что у всех пациентов минно-взрывные травмы."Три человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Один пациент получил серьезные травмы — пострадавший будет направлен в Геническую центральную районную больницу. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь", - отметил министр.
https://ria.ru/20240527/udary-1948551862.html
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946854975.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948568172_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_13dafa7c0f7648f1490b5893cd13d6b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области четырех человек госпитализировали после обстрела ВСУ
Минздрав: в Херсонской области после обстрела соцфонда госпитализировали 4 чел.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы Херсонской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. По его словам, удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО".
"Четыре человека госпитализированы после утреннего обстрела социального фонда в Нижних Серогозах — 1 из них в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.
При этом глава минздрава региона Артыш Сат подчеркнул, что у всех пациентов минно-взрывные травмы.
"Три человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Один пациент получил серьезные травмы — пострадавший будет направлен в Геническую центральную районную больницу. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь", - отметил министр.