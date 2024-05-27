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Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 27.05.2024 (обновлено: 13:19 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/minoborony-1948616085.html
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:15
2024-05-27T13:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское ДНР."За сутки отражены пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М7"77 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО "Град" и 105-мм легкая буксируемая гаубица М102 производства США.
https://ria.ru/20240527/svo-1948615367.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР

Минобороны: противник потерял до 335 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское ДНР.
"За сутки отражены пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М7"77 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО "Град" и 105-мм легкая буксируемая гаубица М102 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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