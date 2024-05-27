https://ria.ru/20240527/minoborony-1948616085.html

Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР

Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024

Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:15

2024-05-27T13:15

2024-05-27T13:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили пять атак ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское ДНР."За сутки отражены пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М7"77 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО "Град" и 105-мм легкая буксируемая гаубица М102 производства США.

https://ria.ru/20240527/svo-1948615367.html

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