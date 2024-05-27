https://ria.ru/20240527/migratsiya-1948647718.html

Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию

Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:35

2024-05-27T14:35

2024-05-27T14:35

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы продовольственной безопасности и трудовой миграции. В эти дни Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. "В узком кругу обсудили целый ряд важных направлений, включая продовольственную безопасность, проекты в области инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция. Отметили важность организации системного взаимодействия, внедрения и развития эффективных механизмов", - сказал Мирзиёев. Президент Узбекистана отметил, что именно по этим вопросам "очень серьезно остановились". "Мне приятно, что Владимир Владимирович поддержал меня в этом чувствительном вопросе", - добавил Мирзиеев.

https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html

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узбекистан

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Варвара Скокшина

узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире