https://ria.ru/20240527/migratsiya-1948647718.html
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:35
2024-05-27T14:35
2024-05-27T14:35
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы продовольственной безопасности и трудовой миграции. В эти дни Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. "В узком кругу обсудили целый ряд важных направлений, включая продовольственную безопасность, проекты в области инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция. Отметили важность организации системного взаимодействия, внедрения и развития эффективных механизмов", - сказал Мирзиёев. Президент Узбекистана отметил, что именно по этим вопросам "очень серьезно остановились". "Мне приятно, что Владимир Владимирович поддержал меня в этом чувствительном вопросе", - добавил Мирзиеев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию
Мирзиеев на переговорах в Ташкенте обсудил с Путиным вопрос трудовой миграции
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы продовольственной безопасности и трудовой миграции.
В эти дни Путин находится с государственным визитом в Узбекистане
. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
"В узком кругу обсудили целый ряд важных направлений, включая продовольственную безопасность, проекты в области инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция. Отметили важность организации системного взаимодействия, внедрения и развития эффективных механизмов", - сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана отметил, что именно по этим вопросам "очень серьезно остановились". "Мне приятно, что Владимир Владимирович поддержал меня в этом чувствительном вопросе", - добавил Мирзиеев.