Рейтинг@Mail.ru
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/migratsiya-1948647718.html
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:35
2024-05-27T14:35
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948645600_0:261:3070:1988_1920x0_80_0_0_bd6ceff2b10429525d2b4d6229ecb9f6.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы продовольственной безопасности и трудовой миграции. В эти дни Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. "В узком кругу обсудили целый ряд важных направлений, включая продовольственную безопасность, проекты в области инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция. Отметили важность организации системного взаимодействия, внедрения и развития эффективных механизмов", - сказал Мирзиёев. Президент Узбекистана отметил, что именно по этим вопросам "очень серьезно остановились". "Мне приятно, что Владимир Владимирович поддержал меня в этом чувствительном вопросе", - добавил Мирзиеев.
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html
https://ria.ru/20240527/albaniya-1948540635.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948645600_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_1c368d106b7e8f0638e6e6271c986bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Мирзиеев обсудил с Путиным трудовую миграцию

Мирзиеев на переговорах в Ташкенте обсудил с Путиным вопрос трудовой миграции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы продовольственной безопасности и трудовой миграции.
В эти дни Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В сгоревшем в Подмосковье доме незаконно проживали мигранты
23 мая, 12:09
"В узком кругу обсудили целый ряд важных направлений, включая продовольственную безопасность, проекты в области инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция. Отметили важность организации системного взаимодействия, внедрения и развития эффективных механизмов", - сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана отметил, что именно по этим вопросам "очень серьезно остановились". "Мне приятно, что Владимир Владимирович поддержал меня в этом чувствительном вопросе", - добавил Мирзиеев.
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Премьер Албании отказал Джонсону в заключении соглашения по мигрантам
09:43
 
УзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала