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Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 27.05.2024
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14:50 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/mgtu-1948654004.html
Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана
Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана
Россия и Узбекистан приняли соглашение об открытии филиала МГТУ им. Баумана в республике. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:50
2024-05-27T14:50
узбекистан
россия
валерий фальков
в мире
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли соглашение об открытии филиала МГТУ им. Баумана в республике. "Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков обмениваются межведомственным соглашением о проведении совместных конкурсов в сфере научных исследований и меморандумом о создании филиала Московского государственного технического университета имени Баумана в Узбекистане", - объявили на церемонии подписания документов. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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узбекистан, россия, валерий фальков, в мире
Узбекистан, Россия, Валерий Фальков, В мире
Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана

Россия и Узбекистан заключили соглашение об открытии филиала МГТУ им. Баумана

© Telegram-канал Сергея СобянинаМногофункциональный комплекс МГТУ имени Баумана в Москве
Многофункциональный комплекс МГТУ имени Баумана в Москве
© Telegram-канал Сергея Собянина
Многофункциональный комплекс МГТУ имени Баумана в Москве. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли соглашение об открытии филиала МГТУ им. Баумана в республике.
"Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков обмениваются межведомственным соглашением о проведении совместных конкурсов в сфере научных исследований и меморандумом о создании филиала Московского государственного технического университета имени Баумана в Узбекистане", - объявили на церемонии подписания документов.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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УзбекистанРоссияВалерий ФальковВ мире
 
 
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