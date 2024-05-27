Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана
Россия и Узбекистан заключили соглашение об открытии филиала МГТУ им. Баумана
© Telegram-канал Сергея СобянинаМногофункциональный комплекс МГТУ имени Баумана в Москве
© Telegram-канал Сергея Собянина
Многофункциональный комплекс МГТУ имени Баумана в Москве. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли соглашение об открытии филиала МГТУ им. Баумана в республике.
"Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков обмениваются межведомственным соглашением о проведении совместных конкурсов в сфере научных исследований и меморандумом о создании филиала Московского государственного технического университета имени Баумана в Узбекистане", - объявили на церемонии подписания документов.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.