https://ria.ru/20240527/mgtu-1948654004.html

Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана

Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан договорились об открытии филиала МГТУ им. Баумана

Россия и Узбекистан приняли соглашение об открытии филиала МГТУ им. Баумана в республике. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:50

2024-05-27T14:50

2024-05-27T14:50

узбекистан

россия

валерий фальков

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли соглашение об открытии филиала МГТУ им. Баумана в республике. "Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков обмениваются межведомственным соглашением о проведении совместных конкурсов в сфере научных исследований и меморандумом о создании филиала Московского государственного технического университета имени Баумана в Узбекистане", - объявили на церемонии подписания документов. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

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узбекистан

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, валерий фальков, в мире