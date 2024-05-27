https://ria.ru/20240527/loshadi-1948209259.html

"Исчезнут навсегда": чего опасаются жители Архангельской области

"Исчезнут навсегда": чего опасаются жители Архангельской области - РИА Новости, 27.05.2024

"Исчезнут навсегда": чего опасаются жители Архангельской области

В России осталось менее пятисот мезенских лошадей. Единственная в мире генофондная ферма на грани закрытия — владельцам катастрофически не хватает денег. Редкой РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:03

архангельская область

мезень

игорь бабушкин

лошади

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В России осталось менее пятисот мезенских лошадей. Единственная в мире генофондная ферма на грани закрытия — владельцам катастрофически не хватает денег. Редкой тягловой породе грозит вымирание. РИА Новости разбиралось в ситуации.Шестнадцать миллионовФерме, расположенной в селе Долгощелье на базе СПК "Рыболовецкий колхоз "Север", уже тридцать лет. Там выращивают лошадей уникальной мезенской породы.Вывели ее более четырехсот лет назад в северной России и назвали в честь реки Мезени, что поблизости. Считается, что порода берет начало от лесных диких лошадей, славящихся силой и стойкостью.В конце 1990-х предприятие получило статус "генофондного" и стало настоящей визитной карточкой Архангельской области. На его содержание государство выделяло субсидии.С годами ситуация ухудшалась. Затраты на лошадей росли, бюджетных денег стало не хватать. Владельцам пришлось покрывать расходы из собственного кармана.При этом никакой рабочей отдачи от скакунов не было: их все реже использовали в качестве тягловой силы, заменяя сельхозтехникой."На севере все дороже, чем в средней полосе. Сено стоит 44 рубля за кило, в день необходимы тонны. И это не говоря о затратах на ветеринара, шампуни и прочие нужды", — говорит руководитель Селекционного центра по мезенской породе лошадей Архангельского НИИ сельского хозяйства Ирина Юрьева.В дикой среде — не выжитьПротив такого решения тут же выступили зоозащитники. Биолог и зоофотограф Иван Толстов опубликовал письмо к губернатору Архангельской области Игорю Бабушкину с просьбой спасти породу."На данный момент в России осталось менее 500 лошадей-мезенок. При этом на ферме в Долгощелье находится селекционное ядро, порядка 120 скакунов. Если они погибнут — вид может исчезнуть", — подчеркивает биолог.Последние четыре года Толстов снимал лошадей и публиковал фотографии, что позволило привлечь внимание покупателей, а значит, дать предприятию хоть и не сильно большой, но дополнительный доход. Продать лошадь в регионе с непростым климатом сложно — транспортировка дороже.Толстов добавляет: в дикой среде мезенкам не выжить. Хотя, в силу породы, они переносят зиму легко."Здесь можно привести аналогию с хаски. Это ездовые собаки, но если они с детства не приучены таскать сани и справляться с морозами, то, внезапно оказавшись в такой среде, едва ли почувствуют себя комфортно", — поясняет он.Еще одна схожая черта с хаски — невероятная скорость. Мезенок можно использовать в верховой езде. Турнир среди владельцев породы проводят уже тринадцать лет. Так, жеребец по кличке Заменитель, содержащийся на ферме, стал в этом году победителем областных скачек.Правда, расшириться и привлечь внимание инвесторов соревнования так и не смогли.Организовать фондВ свою очередь, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "Север" Марина Селиверстова отмечает, что организация прикладывала все силы для сохранения лошадей. И заверяет, что намеренно уничтожать их не собираются."Мы 30 лет сохраняли! Давайте, может еще кто-то хочет поучаствовать? Мы продадим, отдадим, решим, пожалуйста. Вложили 100 миллионов, и слушать вот такое сейчас! Я хочу сделать акцент: они не пойдут под топор, на мясо", — заявила она местным СМИ. Аналогично высказался и первый заведующий фермы Олег Широкий.Между тем желающие решить проблему нашлись. Как пояснила РИА Новости глава селекционного центра Ирина Юрьева, на данный момент выработан план по спасению животных."Нужно снизить поголовье кобыл на ферме с пятидесяти до двадцати, а также решить вопрос с жеребцами. Генофондную ферму удастся сохранить, но поголовье будет меньше. Остальных лошадей можно разместить в других хозяйствах Мезенского района, чтобы далеко не транспортировать".Однако есть сложности: необходимо выкупить животных из собственности "Севера". Для этого требуются серьезные вложения. Сейчас зоозащитники надеются привлечь спонсоров и создать официальный фонд. Тогда шансы, что редкая порода сохранится, значительно возрастут.

https://ria.ru/20240509/loshadi-1944787697.html

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архангельская область, мезень, игорь бабушкин, лошади