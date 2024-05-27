https://ria.ru/20240527/lechenie-1948560647.html
Житель Челябинска, годами державший девушку в плену, может избежать срока
Житель Челябинска, годами державший девушку в плену, может избежать срока - РИА Новости, 27.05.2024
Житель Челябинска, годами державший девушку в плену, может избежать срока
Суд рассмотрит дело жителя Челябинска, 14 лет державшего девушку в плену, с постановлением о направлении его на принудительное лечение, сообщается в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:08
2024-05-27T11:08
2024-05-27T17:19
происшествия
челябинск
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Суд рассмотрит дело жителя Челябинска, 14 лет державшего девушку в плену, с постановлением о направлении его на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале СК России. По данным Следственного комитета и прокуратуры, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез ее в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Центральный райсуд Челябинска заключил Ческидова в СИЗО. "На основании выводов стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд", — говорится в сообщении. Как сообщалось, СК предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой — в похищении человека. Арестовывать Ческидову суд не стал. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и была его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как супругу. На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.
https://ria.ru/20240219/ubiystvo-1928265969.html
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
https://ria.ru/20230829/germaniya-1892918916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Челябинска, годами державший девушку в плену, может избежать срока
Жителя Челябинска, 14 лет державшего девушку в плену, могут отправить на лечение
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Суд рассмотрит дело жителя Челябинска, 14 лет державшего девушку в плену, с постановлением о направлении его на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале
СК России.
По данным Следственного комитета и прокуратуры, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез ее в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Центральный райсуд Челябинска заключил Ческидова в СИЗО.
"На основании выводов стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, СК
предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой — в похищении человека. Арестовывать Ческидову суд не стал.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и была его сожительницей.
Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как супругу. На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.