https://ria.ru/20240527/lavrov-1948648760.html

Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров

Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров - РИА Новости, 27.05.2024

Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, считает РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:39

2024-05-27T14:39

2024-05-27T14:54

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия", - сказал Лавров, видео с его высказыванием опубликовано в Telegram-канале "Вы слушали маяк".Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России", и добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения", заявил Столтенберг.Столтенберга, сделавшего такое заявление насчет ударов по территории РФ, "уже осадили сами члены НАТО", отметил Лавров.Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948607526.html

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в мире, россия, нато, украина, сергей лавров, йенс столтенберг, мид италии, антонио таяни