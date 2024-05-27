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Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 27.05.2024 (обновлено: 14:54 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948648760.html
Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров
Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров - РИА Новости, 27.05.2024
Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, считает РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:39
2024-05-27T14:54
в мире
россия
нато
специальная военная операция на украине
украина
сергей лавров
йенс столтенберг
мид италии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.&quot;Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия&quot;, - сказал Лавров, видео с его высказыванием опубликовано в Telegram-канале &quot;Вы слушали маяк&quot;.Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России", и добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения", заявил Столтенберг.Столтенберга, сделавшего такое заявление насчет ударов по территории РФ, "уже осадили сами члены НАТО", отметил Лавров.Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948607526.html
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в мире, россия, нато, украина, сергей лавров, йенс столтенберг, мид италии, антонио таяни
В мире, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, МИД Италии, Антонио Таяни
Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров

Лавров: Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия", - сказал Лавров, видео с его высказыванием опубликовано в Telegram-канале "Вы слушали маяк".

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Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России", и добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения", заявил Столтенберг.
Столтенберга, сделавшего такое заявление насчет ударов по территории РФ, "уже осадили сами члены НАТО", отметил Лавров.
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОУкраинаСергей ЛавровЙенс СтолтенбергМИД ИталииАнтонио Таяни
 
 
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