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Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2024
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров
Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) является реальной властью в Афганистане, инициатива исключить его из списка... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:00
2024-05-27T14:00
2024-05-27T17:12
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) является реальной властью в Афганистане, инициатива исключить его из списка запрещенных организаций отражает реальность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее стало известно, что МИД и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан*" статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль."Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности", - сказал Лавров.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан, в мире, сергей лавров, центральная азия, оон, талибан, россия
Афганистан, В мире, Сергей Лавров, Центральная Азия, ООН, Талибан, Россия
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров
Лавров: талибы – реальная власть в Афганистане, эта страна нам небезразлична