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Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2024
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14:00 27.05.2024 (обновлено: 17:12 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948635130.html
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2024
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров
Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) является реальной властью в Афганистане, инициатива исключить его из списка... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:00
2024-05-27T17:12
афганистан
в мире
сергей лавров
центральная азия
оон
талибан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) является реальной властью в Афганистане, инициатива исключить его из списка запрещенных организаций отражает реальность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее стало известно, что МИД и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан*" статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль."Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности", - сказал Лавров.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан, в мире, сергей лавров, центральная азия, оон, талибан, россия
Афганистан, В мире, Сергей Лавров, Центральная Азия, ООН, Талибан, Россия
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров

Лавров: талибы – реальная власть в Афганистане, эта страна нам небезразлична

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) является реальной властью в Афганистане, инициатива исключить его из списка запрещенных организаций отражает реальность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее стало известно, что МИД и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан*" статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль.
"Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности", - сказал Лавров.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
АфганистанВ миреСергей ЛавровЦентральная АзияООНТалибанРоссия
 
 
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