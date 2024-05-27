https://ria.ru/20240527/lavrov-1948635130.html

Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров

Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2024

Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров

Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) является реальной властью в Афганистане, инициатива исключить его из списка... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:00

2024-05-27T14:00

2024-05-27T17:12

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) является реальной властью в Афганистане, инициатива исключить его из списка запрещенных организаций отражает реальность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее стало известно, что МИД и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан*" статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль."Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности", - сказал Лавров.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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афганистан, в мире, сергей лавров, центральная азия, оон, талибан, россия