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В Тверской области завершают подготовку летних лагерей к приему детей - РИА Новости, 27.05.2024
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Тверская область
 
19:43 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/lagerya-1948756460.html
В Тверской области завершают подготовку летних лагерей к приему детей
В Тверской области завершают подготовку летних лагерей к приему детей - РИА Новости, 27.05.2024
В Тверской области завершают подготовку летних лагерей к приему детей
Готовность Верхневолжья к летней оздоровительной кампании 2024 года рассмотрели на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:43
2024-05-27T19:43
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Готовность Верхневолжья к летней оздоровительной кампании 2024 года рассмотрели на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, глава региона поручил мониторить работу учреждений все лето, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В общей сложности различными формами отдыха этим летом в Верхневолжье будет охвачено почти 70 тысяч детей. При подготовке к летней кампании в апреле этого года Руденя поставил задачи обеспечить в лагерях всех форматов комплексную безопасность, соблюдение санитарных требований, организацию качественного питания и медицинского обслуживания, содержательной программы для детей. На сегодняшнем заседании рассмотрено выполнение поставленных задач. Так, летом 2024 года в регионе планируется открытие 938 организаций отдыха: 501 лагеря дневного пребывания, 351 – труда и отдыха, 64 палаточных и 22 загородных. В настоящее время завершается подготовка учреждений к приему детей. В частности, в загородных лагерях обновлены минерализованные полосы для усиления противопожарной защиты, проведены учения и проверки антитеррористической защищенности, проверены автоматические пожарные сигнализации, тревожные кнопки. В ряде лагерей был проведен ремонт, улучшена материально-техническая база. К примеру, в этом году установлены спортивные комплексы, беседки и сцены в лагерях "Лесная сказка" в Бежецком округе, "Ромашка" под Тверью, "Салют" в Кимрском округе, "Чайка" в Вышневолоцком округе. Заменены окна в зданиях лагерей "Буревестник" в Калязинском округе и "Чайка", расположенного рядом с областной столицей, в лагере "Зарница" Ржевского округа отремонтирован пищеблок. Завершается прохождение медицинских обследований, гигиенической подготовки и аттестации педагогическими работниками, вожатыми, работниками пищеблоков и медперсоналом лагерей. Особое внимание в ходе летней оздоровительной кампании в Верхневолжье будет уделено проведению профориентационных, военно-патриотических, спортивных, культурных мероприятий для детей. Будут организованы тематическая смена "Орлята России", историческая смена, посвященная городу Торопцу, а также профильные смены Движения первых – "Будь здоров", "Время Первых" и "Береги планету". Кроме того, пройдут встречи ребят с участниками СВО, ветеранами боевых действий, деятелями культуры, науки, спортсменами, краеведами, предусмотрены туристические программы, показы в загородных лагерях спектаклей в рамках проекта "Лето. Театр. Дети", запланировано проведение летних фестивалей ГТО и других событий. Глава региона поручил вести постоянный мониторинг работы организаций отдыха в течение всего лета.
https://ria.ru/20240423/zdorove-1941792207.html
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тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область

В Тверской области завершают подготовку летних лагерей к приему детей

© Фото : Правительство Тверской области Губернатор Игорь Руденя поручил мониторить работу детских лагерей Верхневолжья
Губернатор Игорь Руденя поручил мониторить работу детских лагерей Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Игорь Руденя поручил мониторить работу детских лагерей Верхневолжья
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Готовность Верхневолжья к летней оздоровительной кампании 2024 года рассмотрели на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, глава региона поручил мониторить работу учреждений все лето, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В общей сложности различными формами отдыха этим летом в Верхневолжье будет охвачено почти 70 тысяч детей.
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Руденя определил задачи по проведению летней оздоровительной кампании
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При подготовке к летней кампании в апреле этого года Руденя поставил задачи обеспечить в лагерях всех форматов комплексную безопасность, соблюдение санитарных требований, организацию качественного питания и медицинского обслуживания, содержательной программы для детей.
На сегодняшнем заседании рассмотрено выполнение поставленных задач. Так, летом 2024 года в регионе планируется открытие 938 организаций отдыха: 501 лагеря дневного пребывания, 351 – труда и отдыха, 64 палаточных и 22 загородных.
В настоящее время завершается подготовка учреждений к приему детей. В частности, в загородных лагерях обновлены минерализованные полосы для усиления противопожарной защиты, проведены учения и проверки антитеррористической защищенности, проверены автоматические пожарные сигнализации, тревожные кнопки.
В ряде лагерей был проведен ремонт, улучшена материально-техническая база. К примеру, в этом году установлены спортивные комплексы, беседки и сцены в лагерях "Лесная сказка" в Бежецком округе, "Ромашка" под Тверью, "Салют" в Кимрском округе, "Чайка" в Вышневолоцком округе. Заменены окна в зданиях лагерей "Буревестник" в Калязинском округе и "Чайка", расположенного рядом с областной столицей, в лагере "Зарница" Ржевского округа отремонтирован пищеблок.
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Завершается прохождение медицинских обследований, гигиенической подготовки и аттестации педагогическими работниками, вожатыми, работниками пищеблоков и медперсоналом лагерей.
Особое внимание в ходе летней оздоровительной кампании в Верхневолжье будет уделено проведению профориентационных, военно-патриотических, спортивных, культурных мероприятий для детей.
Будут организованы тематическая смена "Орлята России", историческая смена, посвященная городу Торопцу, а также профильные смены Движения первых – "Будь здоров", "Время Первых" и "Береги планету".
Кроме того, пройдут встречи ребят с участниками СВО, ветеранами боевых действий, деятелями культуры, науки, спортсменами, краеведами, предусмотрены туристические программы, показы в загородных лагерях спектаклей в рамках проекта "Лето. Театр. Дети", запланировано проведение летних фестивалей ГТО и других событий.
Глава региона поручил вести постоянный мониторинг работы организаций отдыха в течение всего лета.
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