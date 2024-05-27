https://ria.ru/20240527/lada-1948662755.html

В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства "Лады"

В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства "Лады" - РИА Новости, 27.05.2024

В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства "Лады"

Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:16

2024-05-27T15:16

2024-05-27T15:23

узбекистан

владимир путин

денис мантуров

автоваз

авто

россия

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей "Лада" в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано."Работаем, пока не могу сказать точно", - сказал он.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20240425/avtovaz-1942334231.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, владимир путин, денис мантуров, автоваз, авто, россия