https://ria.ru/20240527/lada-1948662755.html
В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства "Лады"
В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства "Лады" - РИА Новости, 27.05.2024
В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства "Лады"
Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:16
2024-05-27T15:16
2024-05-27T15:23
узбекистан
владимир путин
денис мантуров
автоваз
авто
россия
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей "Лада" в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано."Работаем, пока не могу сказать точно", - сказал он.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, владимир путин, денис мантуров, автоваз, авто, россия
Узбекистан, Владимир Путин, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Авто, Россия
В Узбекистане во время визита Путина обсудили запуск производства "Лады"
Мантуров: во время визита Путина обсуждалось производство "Лады" в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей "Лада" в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано.
«
"Работаем, пока не могу сказать точно", - сказал он.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.