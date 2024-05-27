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Курс доллара на Московской бирже опустился до 88,62 рубля - РИА Новости, 27.05.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:15 27.05.2024 (обновлено: 19:23 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/kurs-valyut-1948750371.html
Курс доллара на Московской бирже опустился до 88,62 рубля
Курс доллара на Московской бирже опустился до 88,62 рубля - РИА Новости, 27.05.2024
Курс доллара на Московской бирже опустился до 88,62 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:15
2024-05-27T19:23
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля и 96,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 91 копейку, до 88,62 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,18 рубля, евро — на 1,02 рубля, до 96,28 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара на Московской бирже опустился до 88,62 рубля

Курс доллара на Мосбирже упал до 88,62 рубля, юаня — до 12,18, евро — до 96,28

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля и 96,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 91 копейку, до 88,62 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,18 рубля, евро — на 1,02 рубля, до 96,28 рубля.
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей
21 мая, 17:11
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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