https://ria.ru/20240527/kurs-valyut-1948750371.html

Курс доллара на Московской бирже опустился до 88,62 рубля

Курс доллара на Московской бирже опустился до 88,62 рубля - РИА Новости, 27.05.2024

Курс доллара на Московской бирже опустился до 88,62 рубля

Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:15

2024-05-27T19:15

2024-05-27T19:23

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля и 96,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 91 копейку, до 88,62 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,18 рубля, евро — на 1,02 рубля, до 96,28 рубля.

https://ria.ru/20240521/evro-1947481777.html

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экономика, московская биржа