https://ria.ru/20240527/kupanie-1948745122.html
В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха
В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха - РИА Новости, 27.05.2024
В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха
Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:57
2024-05-27T18:57
2024-05-27T18:57
городское хозяйство москвы
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741123414_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_94a5e2b8d3e27e9741c7c1cca9b2f5f5.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. "По состоянию на 27 мая 2024 уже приняты в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что в этом году предъявлено к приемке в летний сезон еще шесть зон отдыха с купанием: Левобережье, пляж "Динамо", Головинские пруды, "Озеро Белое", Мещерское, "Большой Садовый пруд", а также 39 зон отдыха без организованного купания, 35 из которых приняты в эксплуатацию. "Также на территории города в летнем сезоне 2024 года будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу, где можно принимать солнечные ванны, отдыхая возле водоема от суеты мегаполиса. Вместе с тем, купание в водоемах таких зон отдыха запрещено", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240527/pogoda-1948572583.html
https://realty.ria.ru/20240527/moskva-1947844275.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741123414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c83dd58d3a1825fb4dc881c1dbd1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха
Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах отдыха в Москве
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства.
"По состоянию на 27 мая 2024 уже приняты в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что в этом году предъявлено к приемке в летний сезон еще шесть зон отдыха с купанием: Левобережье, пляж "Динамо", Головинские пруды, "Озеро Белое", Мещерское, "Большой Садовый пруд", а также 39 зон отдыха без организованного купания, 35 из которых приняты в эксплуатацию.
"Также на территории города в летнем сезоне 2024 года будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу, где можно принимать солнечные ванны, отдыхая возле водоема от суеты мегаполиса. Вместе с тем, купание в водоемах таких зон отдыха запрещено", - уточняется в сообщении.