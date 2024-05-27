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В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха - РИА Новости, 27.05.2024
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18:57 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/kupanie-1948745122.html
В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха
В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха - РИА Новости, 27.05.2024
В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха
Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:57
2024-05-27T18:57
городское хозяйство москвы
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. "По состоянию на 27 мая 2024 уже приняты в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что в этом году предъявлено к приемке в летний сезон еще шесть зон отдыха с купанием: Левобережье, пляж "Динамо", Головинские пруды, "Озеро Белое", Мещерское, "Большой Садовый пруд", а также 39 зон отдыха без организованного купания, 35 из которых приняты в эксплуатацию. "Также на территории города в летнем сезоне 2024 года будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу, где можно принимать солнечные ванны, отдыхая возле водоема от суеты мегаполиса. Вместе с тем, купание в водоемах таких зон отдыха запрещено", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240527/pogoda-1948572583.html
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городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха

Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах отдыха в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пруду зоны отдыха "Тропарево" в Москве
Отдыхающие на пруду зоны отдыха Тропарево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Отдыхающие на пруду зоны отдыха "Тропарево" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства.
"По состоянию на 27 мая 2024 уже приняты в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО", - говорится в сообщении на сайте.
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Отмечается, что в этом году предъявлено к приемке в летний сезон еще шесть зон отдыха с купанием: Левобережье, пляж "Динамо", Головинские пруды, "Озеро Белое", Мещерское, "Большой Садовый пруд", а также 39 зон отдыха без организованного купания, 35 из которых приняты в эксплуатацию.
"Также на территории города в летнем сезоне 2024 года будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу, где можно принимать солнечные ванны, отдыхая возле водоема от суеты мегаполиса. Вместе с тем, купание в водоемах таких зон отдыха запрещено", - уточняется в сообщении.
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Городское хозяйство МосквыМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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