https://ria.ru/20240527/kupanie-1948745122.html

В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха

В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха - РИА Новости, 27.05.2024

В Москве разрешили купаться в трех зонах отдыха

Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:57

2024-05-27T18:57

2024-05-27T18:57

городское хозяйство москвы

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. "По состоянию на 27 мая 2024 уже приняты в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что в этом году предъявлено к приемке в летний сезон еще шесть зон отдыха с купанием: Левобережье, пляж "Динамо", Головинские пруды, "Озеро Белое", Мещерское, "Большой Садовый пруд", а также 39 зон отдыха без организованного купания, 35 из которых приняты в эксплуатацию. "Также на территории города в летнем сезоне 2024 года будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу, где можно принимать солнечные ванны, отдыхая возле водоема от суеты мегаполиса. Вместе с тем, купание в водоемах таких зон отдыха запрещено", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240527/pogoda-1948572583.html

https://realty.ria.ru/20240527/moskva-1947844275.html

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городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)