https://ria.ru/20240527/kumpilov-1948737097.html

Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции

Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции - РИА Новости, 27.05.2024

Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции

В Адыгее, несмотря на последствия пандемии и санкционное давление, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил глава республики Мурат... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:21

2024-05-27T18:21

2024-05-27T18:21

республика адыгея

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 27 мая - РИА Новости. В Адыгее, несмотря на последствия пандемии и санкционное давление, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.По данным региональных властей, малый и средний бизнес обеспечивает республике треть валового регионального продукта (ВРП). В этом сегменте занята треть из числа работающего населения – 64,8 тысячи человек."Несмотря на прошлые пандемийные ограничения и сегодняшнее сильнейшее санкционное давление российское предпринимательство при поддержке государства смогло адаптироваться и научиться работать в новых условиях. В Адыгее на восемь тысяч увеличилось число самозанятых, которых уже около 22 тысяч. Кроме того, на 1 тысячу выросло число индивидуальных предпринимателей, составив более 13,7 тысячи человек", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумилова, сказанные в ходе конференции "Мой бизнес. В ногу со временем". Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.Глава региона также отметил постоянное улучшение и расширение инструментария поддержки регионов и бизнеса со стороны государства, которые позволяют расти и основным экономическим показателям республики. В частности, благодаря отраслевому нацпроекту в Адыгее увеличена капитализация микрокредитных организаций.

https://ria.ru/20240524/plany-1948216760.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов