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Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции - РИА Новости, 27.05.2024
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Республика Адыгея
 
18:21 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/kumpilov-1948737097.html
Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции
Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции - РИА Новости, 27.05.2024
Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции
В Адыгее, несмотря на последствия пандемии и санкционное давление, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил глава республики Мурат... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:21
2024-05-27T18:21
республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 27 мая - РИА Новости. В Адыгее, несмотря на последствия пандемии и санкционное давление, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.По данным региональных властей, малый и средний бизнес обеспечивает республике треть валового регионального продукта (ВРП). В этом сегменте занята треть из числа работающего населения – 64,8 тысячи человек."Несмотря на прошлые пандемийные ограничения и сегодняшнее сильнейшее санкционное давление российское предпринимательство при поддержке государства смогло адаптироваться и научиться работать в новых условиях. В Адыгее на восемь тысяч увеличилось число самозанятых, которых уже около 22 тысяч. Кроме того, на 1 тысячу выросло число индивидуальных предпринимателей, составив более 13,7 тысячи человек", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумилова, сказанные в ходе конференции "Мой бизнес. В ногу со временем". Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.Глава региона также отметил постоянное улучшение и расширение инструментария поддержки регионов и бизнеса со стороны государства, которые позволяют расти и основным экономическим показателям республики. В частности, благодаря отраслевому нацпроекту в Адыгее увеличена капитализация микрокредитных организаций.
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мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов

Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 27 мая - РИА Новости. В Адыгее, несмотря на последствия пандемии и санкционное давление, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
По данным региональных властей, малый и средний бизнес обеспечивает республике треть валового регионального продукта (ВРП). В этом сегменте занята треть из числа работающего населения – 64,8 тысячи человек.
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Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы
24 мая, 18:30
"Несмотря на прошлые пандемийные ограничения и сегодняшнее сильнейшее санкционное давление российское предпринимательство при поддержке государства смогло адаптироваться и научиться работать в новых условиях. В Адыгее на восемь тысяч увеличилось число самозанятых, которых уже около 22 тысяч. Кроме того, на 1 тысячу выросло число индивидуальных предпринимателей, составив более 13,7 тысячи человек", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумилова, сказанные в ходе конференции "Мой бизнес. В ногу со временем". Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Глава региона также отметил постоянное улучшение и расширение инструментария поддержки регионов и бизнеса со стороны государства, которые позволяют расти и основным экономическим показателям республики. В частности, благодаря отраслевому нацпроекту в Адыгее увеличена капитализация микрокредитных организаций.
 
Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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