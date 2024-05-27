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Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции
Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции - РИА Новости, 27.05.2024
Кумпилов: в республике растет число предпринимателей, несмотря на санкции
В Адыгее, несмотря на последствия пандемии и санкционное давление, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил глава республики Мурат... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:21
2024-05-27T18:21
2024-05-27T18:21
республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 27 мая - РИА Новости. В Адыгее, несмотря на последствия пандемии и санкционное давление, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.По данным региональных властей, малый и средний бизнес обеспечивает республике треть валового регионального продукта (ВРП). В этом сегменте занята треть из числа работающего населения – 64,8 тысячи человек."Несмотря на прошлые пандемийные ограничения и сегодняшнее сильнейшее санкционное давление российское предпринимательство при поддержке государства смогло адаптироваться и научиться работать в новых условиях. В Адыгее на восемь тысяч увеличилось число самозанятых, которых уже около 22 тысяч. Кроме того, на 1 тысячу выросло число индивидуальных предпринимателей, составив более 13,7 тысячи человек", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумилова, сказанные в ходе конференции "Мой бизнес. В ногу со временем". Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.Глава региона также отметил постоянное улучшение и расширение инструментария поддержки регионов и бизнеса со стороны государства, которые позволяют расти и основным экономическим показателям республики. В частности, благодаря отраслевому нацпроекту в Адыгее увеличена капитализация микрокредитных организаций.
https://ria.ru/20240524/plany-1948216760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 27 мая - РИА Новости. В Адыгее, несмотря на последствия пандемии и санкционное давление, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
По данным региональных властей, малый и средний бизнес
обеспечивает республике треть валового регионального продукта (ВРП). В этом сегменте занята треть из числа работающего населения – 64,8 тысячи человек.
"Несмотря на прошлые пандемийные ограничения и сегодняшнее сильнейшее санкционное давление российское предпринимательство при поддержке государства смогло адаптироваться и научиться работать в новых условиях. В Адыгее на восемь тысяч увеличилось число самозанятых, которых уже около 22 тысяч. Кроме того, на 1 тысячу выросло число индивидуальных предпринимателей, составив более 13,7 тысячи человек", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумилова, сказанные в ходе конференции "Мой бизнес. В ногу со временем". Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Глава региона также отметил постоянное улучшение и расширение инструментария поддержки регионов и бизнеса со стороны государства, которые позволяют расти и основным экономическим показателям республики. В частности, благодаря отраслевому нацпроекту в Адыгее увеличена капитализация микрокредитных организаций.