https://ria.ru/20240527/kredit-1948641436.html
Росэксимбанк расширяет доступ к кредиту "Деньги на экспорт"
Росэксимбанк расширяет доступ к кредиту "Деньги на экспорт" - РИА Новости, 27.05.2024
Росэксимбанк расширяет доступ к кредиту "Деньги на экспорт"
Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) расширил круг компаний, которые могут обратиться за кредитным продуктом "Деньги на экспорт", сообщает Российский... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:19
2024-05-27T14:19
2024-05-27T14:19
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) расширил круг компаний, которые могут обратиться за кредитным продуктом "Деньги на экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."До 100 миллионов рублей теперь могут получить компании с выручкой до 10 миллиардов рублей, что вдвое выше прежних лимитов", - говорится в сообщении.Кроме того, каждая компания может получить финансирование до 5 контрактов вместо одного."Деньги на экспорт" – коробочный беззалоговый продукт Росэксимбанка, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний из сегмента МСП по сумме кредита – до 100 миллионов рублей и количеству финансируемых экспортных контрактов. Среди главных преимуществ продукта – скорость принятия решения – всего 12 рабочих дней с даты получения полного пакета документов от клиента.Предложение направлено на предоставление малым и средним предприятиям, занимающимся отправкой товаров по действующим экспортным договорам, доступа к кредитным ресурсам для увеличения оборотного капитала."Продукт "Деньги на экспорт" – это эффективное решение для некрупных компаний и более крупных, но начинающих свою экспортную деятельность. Он оптимизирует и ускоряет процедуру кредитования, сокращая количество этапов рассмотрения заявки и пакет необходимых документов в рамках стандартизации параметров сделки", - рассказала врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова.
https://ria.ru/20240527/rets-1948573975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Росэксимбанк, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) расширил круг компаний, которые могут обратиться за кредитным продуктом "Деньги на экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"До 100 миллионов рублей теперь могут получить компании с выручкой до 10 миллиардов рублей, что вдвое выше прежних лимитов", - говорится в сообщении.
Кроме того, каждая компания может получить финансирование до 5 контрактов вместо одного.
"Деньги на экспорт" – коробочный беззалоговый продукт Росэксимбанка
, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний из сегмента МСП по сумме кредита – до 100 миллионов рублей и количеству финансируемых экспортных контрактов. Среди главных преимуществ продукта – скорость принятия решения – всего 12 рабочих дней с даты получения полного пакета документов от клиента.
Предложение направлено на предоставление малым и средним предприятиям, занимающимся отправкой товаров по действующим экспортным договорам, доступа к кредитным ресурсам для увеличения оборотного капитала.
"Продукт "Деньги на экспорт" – это эффективное решение для некрупных компаний и более крупных, но начинающих свою экспортную деятельность. Он оптимизирует и ускоряет процедуру кредитования, сокращая количество этапов рассмотрения заявки и пакет необходимых документов в рамках стандартизации параметров сделки", - рассказала врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова.