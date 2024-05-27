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Более 1,7 тысяч человек приняли участие в бизнес-форуме в Красноярске - РИА Новости, 27.05.2024
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10:53 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/krasnoyarsk-1948555422.html
Более 1,7 тысяч человек приняли участие в бизнес-форуме в Красноярске
Более 1,7 тысяч человек приняли участие в бизнес-форуме в Красноярске - РИА Новости, 27.05.2024
Более 1,7 тысяч человек приняли участие в бизнес-форуме в Красноярске
Более 1,7 тысячи предпринимателей разного уровня приняли участие в работе форума "Мой бизнес. Дни предпринимательства-2024" в Красноярске, сообщает краевое... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:53
2024-05-27T10:53
красноярский край
красноярск
бизнес
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КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Более 1,7 тысячи предпринимателей разного уровня приняли участие в работе форума "Мой бизнес. Дни предпринимательства-2024" в Красноярске, сообщает краевое агентство развития малого и среднего предпринимательства. Дни предпринимательства организовал региональный центр "Мой бизнес" при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "На участие было подано свыше 1700 заявок со всего региона от бизнесменов, самозанятых и топ-менеджеров компаний. Всего в рамках форума прошло более 50 мероприятий – мастер-классов, экскурсий, тренингов и обучающих программ", - говорится в сообщении. Исполняющий обязанности руководителя агентства Роман Мартынов рассказал, что для работы на форуме были приглашены лучшие специалисты и эксперты различных областях бизнеса, которые делились своим опытом и знаниями. "Разработали разнообразную программу семинаров, мастер-классов и дискуссионных панелей. Уверен, что этот форум стал источником вдохновения и ценной информации для всех предпринимателей", – сказал Мартынов. На форуме прошло награждение победителей премии "Бизнес-Успех" и были выбраны лучшие краевые экспортёры по итогам 2023 года.
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красноярский край, красноярск, бизнес
Красноярский край, Красноярск, Бизнес

Более 1,7 тысяч человек приняли участие в бизнес-форуме в Красноярске

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Красноярск
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КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Более 1,7 тысячи предпринимателей разного уровня приняли участие в работе форума "Мой бизнес. Дни предпринимательства-2024" в Красноярске, сообщает краевое агентство развития малого и среднего предпринимательства.
Дни предпринимательства организовал региональный центр "Мой бизнес" при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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"На участие было подано свыше 1700 заявок со всего региона от бизнесменов, самозанятых и топ-менеджеров компаний. Всего в рамках форума прошло более 50 мероприятий – мастер-классов, экскурсий, тренингов и обучающих программ", - говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности руководителя агентства Роман Мартынов рассказал, что для работы на форуме были приглашены лучшие специалисты и эксперты различных областях бизнеса, которые делились своим опытом и знаниями.
"Разработали разнообразную программу семинаров, мастер-классов и дискуссионных панелей. Уверен, что этот форум стал источником вдохновения и ценной информации для всех предпринимателей", – сказал Мартынов.
На форуме прошло награждение победителей премии "Бизнес-Успех" и были выбраны лучшие краевые экспортёры по итогам 2023 года.
 
Красноярский крайКрасноярскБизнес
 
 
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