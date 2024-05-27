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Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны" - РИА Новости, 27.05.2024
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15:49 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/kosovo-1948678528.html
Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны"
Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны" - РИА Новости, 27.05.2024
Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны"
Самопровозглашенной республике Косово остался один шаг до полноправного членства в НАТО, после получения статуса ассоциированного члена Парламентской ассамблеи... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:49
2024-05-27T15:49
в мире
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ана брнабич
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БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Самопровозглашенной республике Косово остался один шаг до полноправного членства в НАТО, после получения статуса ассоциированного члена Парламентской ассамблеи (ПА) организации, заявил косовоалбанский "министр обороны" Эйюп Мачедончи. Делегация самопровозглашенной республики с 2014 года была наблюдателем в ПА НАТО, постоянный комитет организации 24 марта в годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия одобрил повышение статуса "парламента" Косово с наблюдателя до ассоциированного члена. В понедельник в рамках весенней сессии решение было утверждено на голосовании в Софии, против выступила только Венгрия. "Теперь Косово имеет право предлагать и комментировать любой процесс или документ, с которым работает ПА НАТО. Данное решение ставит Косово всего в одном шаге от полноправного членства в НАТО, что влияет и на стабилизацию на Балканах", - написал Мачедони в соцсетях. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи ранее поблагодарила ПА НАТО за придание "косовскому парламенту" статуса ассоциированного члена организации и указала, что членство в НАТО – "судьба Косово". Председатель Скупщины (однопалатного парламента) Сербии и экс-премьер Ана Брнабич призвала страны-члены Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО не принимать самопровозглашенную республику Косово в организацию на правах ассоциированного члена на весенней сессии 24-27 мая в Софии. Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в ПА НАТО получила статус ассоциированного члена. Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов. Руководство Сербии неоднократно заявляло, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
https://ria.ru/20240525/serbiya-1948366560.html
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в мире, косово, сербия, софия (город), ана брнабич, нато, оон
В мире, Косово, Сербия, София (город), Ана Брнабич, НАТО, ООН
Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны"

Мачедончи: Косово осталось один шаг до полноправного членства в НАТО

© AP Photo / Visar KryeziuЧлены миротворческой миссии НАТО в Косово
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Самопровозглашенной республике Косово остался один шаг до полноправного членства в НАТО, после получения статуса ассоциированного члена Парламентской ассамблеи (ПА) организации, заявил косовоалбанский "министр обороны" Эйюп Мачедончи.
Делегация самопровозглашенной республики с 2014 года была наблюдателем в ПА НАТО, постоянный комитет организации 24 марта в годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия одобрил повышение статуса "парламента" Косово с наблюдателя до ассоциированного члена. В понедельник в рамках весенней сессии решение было утверждено на голосовании в Софии, против выступила только Венгрия.
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В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово
16 декабря 2023, 10:42
"Теперь Косово имеет право предлагать и комментировать любой процесс или документ, с которым работает ПА НАТО. Данное решение ставит Косово всего в одном шаге от полноправного членства в НАТО, что влияет и на стабилизацию на Балканах", - написал Мачедони в соцсетях.
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи ранее поблагодарила ПА НАТО за придание "косовскому парламенту" статуса ассоциированного члена организации и указала, что членство в НАТО – "судьба Косово".
Председатель Скупщины (однопалатного парламента) Сербии и экс-премьер Ана Брнабич призвала страны-члены Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО не принимать самопровозглашенную республику Косово в организацию на правах ассоциированного члена на весенней сессии 24-27 мая в Софии.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в ПА НАТО получила статус ассоциированного члена.
Вид на Приштину - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Спикер парламента Сербии призвала ПА НАТО не принимать Косово
25 мая, 20:57
Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов. Руководство Сербии неоднократно заявляло, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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