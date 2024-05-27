Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР
Рёнхап: Южнокорейские военные провели учения вблизи границы с КНДР
© AP Photo / South Korea Defense MinistryИстребители F-15K, KF-16 и F-35A ВВС Южной Кореи
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Истребители F-15K, KF-16 и F-35A ВВС Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Южнокорейские военные в понедельник провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей на фоне предупреждения КНДР о скором запуске очередного военного разведывательного спутника, передает агентство Рёнхап.
"Это комплексное учение по нанесению ударов было проведено, чтобы продемонстрировать решимость и способность немедленно, решительно и до конца расправиться с противником, если тот предпримет провокацию", - говорится в заявлении военных.
Тренировка состоялась через несколько часов после того, как Северная Корея уведомила Японию о плане запуска спутника в период с 00.00 27 мая (18.00 26 мая МСК) по 00.00 4 июня (18.00 3 июня).
Служба безопасности на море Японии выпустила предупреждение морским и воздушным судам.
Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии: две в Желтом море у западного побережья Корейского полуострова, еще одна – в Тихом океане у восточного побережья Филиппин.
Северная Корея в прошлом году провела три запуска спутника-шпиона, из которых только один, проведенный в ноябре, оказался успешным, но во всех трех случаях запуски проводились в первый же день действия предупреждения.
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