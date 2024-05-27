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Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР - РИА Новости, 27.05.2024
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09:35 27.05.2024 (обновлено: 12:18 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/koreya-1948539448.html
Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР
Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР - РИА Новости, 27.05.2024
Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР
Южнокорейские военные в понедельник провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей на фоне предупреждения КНДР о скором запуске очередного военного... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:35
2024-05-27T12:18
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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Южнокорейские военные в понедельник провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей на фоне предупреждения КНДР о скором запуске очередного военного разведывательного спутника, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что в учениях приняли участие около 20 истребителей, включая F-35A, F-15K, KF-16. "Это комплексное учение по нанесению ударов было проведено, чтобы продемонстрировать решимость и способность немедленно, решительно и до конца расправиться с противником, если тот предпримет провокацию", - говорится в заявлении военных. Тренировка состоялась через несколько часов после того, как Северная Корея уведомила Японию о плане запуска спутника в период с 00.00 27 мая (18.00 26 мая МСК) по 00.00 4 июня (18.00 3 июня). Служба безопасности на море Японии выпустила предупреждение морским и воздушным судам. Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии: две в Желтом море у западного побережья Корейского полуострова, еще одна – в Тихом океане у восточного побережья Филиппин. Северная Корея в прошлом году провела три запуска спутника-шпиона, из которых только один, проведенный в ноябре, оказался успешным, но во всех трех случаях запуски проводились в первый же день действия предупреждения.
https://ria.ru/20240105/strelba-1919818249.html
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в мире, япония, желтое море, корейский полуостров, f-15se, f-16
В мире, Япония, Желтое море, Корейский полуостров, F-15SE, F-16
Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР

Рёнхап: Южнокорейские военные провели учения вблизи границы с КНДР

© AP Photo / South Korea Defense MinistryИстребители F-15K, KF-16 и F-35A ВВС Южной Кореи
Истребители F-15K, KF-16 и F-35A ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Истребители F-15K, KF-16 и F-35A ВВС Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Южнокорейские военные в понедельник провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей на фоне предупреждения КНДР о скором запуске очередного военного разведывательного спутника, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что в учениях приняли участие около 20 истребителей, включая F-35A, F-15K, KF-16.
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"Это комплексное учение по нанесению ударов было проведено, чтобы продемонстрировать решимость и способность немедленно, решительно и до конца расправиться с противником, если тот предпримет провокацию", - говорится в заявлении военных.
Тренировка состоялась через несколько часов после того, как Северная Корея уведомила Японию о плане запуска спутника в период с 00.00 27 мая (18.00 26 мая МСК) по 00.00 4 июня (18.00 3 июня).
Служба безопасности на море Японии выпустила предупреждение морским и воздушным судам.
Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии: две в Желтом море у западного побережья Корейского полуострова, еще одна – в Тихом океане у восточного побережья Филиппин.
Северная Корея в прошлом году провела три запуска спутника-шпиона, из которых только один, проведенный в ноябре, оказался успешным, но во всех трех случаях запуски проводились в первый же день действия предупреждения.
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В миреЯпонияЖелтое мореКорейский полуостровF-15SEF-16
 
 
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