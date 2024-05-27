https://ria.ru/20240527/koreya-1948539448.html

Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР

Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР - РИА Новости, 27.05.2024

Южнокорейские военные провели учения у границы с КНДР

Южнокорейские военные в понедельник провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей на фоне предупреждения КНДР о скором запуске очередного военного... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:35

2024-05-27T09:35

2024-05-27T12:18

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желтое море

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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Южнокорейские военные в понедельник провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей на фоне предупреждения КНДР о скором запуске очередного военного разведывательного спутника, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что в учениях приняли участие около 20 истребителей, включая F-35A, F-15K, KF-16. "Это комплексное учение по нанесению ударов было проведено, чтобы продемонстрировать решимость и способность немедленно, решительно и до конца расправиться с противником, если тот предпримет провокацию", - говорится в заявлении военных. Тренировка состоялась через несколько часов после того, как Северная Корея уведомила Японию о плане запуска спутника в период с 00.00 27 мая (18.00 26 мая МСК) по 00.00 4 июня (18.00 3 июня). Служба безопасности на море Японии выпустила предупреждение морским и воздушным судам. Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии: две в Желтом море у западного побережья Корейского полуострова, еще одна – в Тихом океане у восточного побережья Филиппин. Северная Корея в прошлом году провела три запуска спутника-шпиона, из которых только один, проведенный в ноябре, оказался успешным, но во всех трех случаях запуски проводились в первый же день действия предупреждения.

https://ria.ru/20240105/strelba-1919818249.html

https://ria.ru/20231121/sputnik-1910866664.html

япония

желтое море

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, желтое море, корейский полуостров, f-15se, f-16