https://ria.ru/20240527/konsensus-1948644973.html

СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России

СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России

В ЕС пока не достигли консенсуса по поводу нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, в числе прочего обсуждаются меры против экспорта... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:29

2024-05-27T14:29

2024-05-27T14:29

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В ЕС пока не достигли консенсуса по поводу нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, в числе прочего обсуждаются меры против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA. "В ЕС до сих пор нет согласия по предложениям для нового пакета санкций", - пишет DPA. Сегодня в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза. Сообщается, что ЕС впервые хочет ввести серьезные санкции против российского экспорта СПГ. "По словам дипломатов, Еврокомиссия хочет, среди прочего, запретить использовать такие порты, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны", - сообщает агентство. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html

https://ria.ru/20240527/putin-1948617483.html

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россия, москва, украина, валдис домбровскис, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии