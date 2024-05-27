СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России
DPA: в ЕС пока не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России
Флаги с символикой Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В ЕС пока не достигли консенсуса по поводу нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, в числе прочего обсуждаются меры против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA.
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"В ЕС до сих пор нет согласия по предложениям для нового пакета санкций", - пишет DPA.
У Европы новая суперзависимость от России
13 марта, 08:00
Сегодня в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза.
Сообщается, что ЕС впервые хочет ввести серьезные санкции против российского экспорта СПГ.
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"По словам дипломатов, Еврокомиссия хочет, среди прочего, запретить использовать такие порты, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны", - сообщает агентство.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.