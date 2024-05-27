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СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России - РИА Новости, 27.05.2024
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14:29 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/konsensus-1948644973.html
СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России
СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России
В ЕС пока не достигли консенсуса по поводу нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, в числе прочего обсуждаются меры против экспорта... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:29
2024-05-27T14:29
россия
москва
украина
валдис домбровскис
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В ЕС пока не достигли консенсуса по поводу нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, в числе прочего обсуждаются меры против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA. "В ЕС до сих пор нет согласия по предложениям для нового пакета санкций", - пишет DPA. Сегодня в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза. Сообщается, что ЕС впервые хочет ввести серьезные санкции против российского экспорта СПГ. "По словам дипломатов, Еврокомиссия хочет, среди прочего, запретить использовать такие порты, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны", - сообщает агентство. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html
https://ria.ru/20240527/putin-1948617483.html
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россия, москва, украина, валдис домбровскис, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Украина, Валдис Домбровскис, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции в отношении России
В мире
СМИ: в ЕС не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России

DPA: в ЕС пока не достигли консенсуса по новому пакету санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В ЕС пока не достигли консенсуса по поводу нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, в числе прочего обсуждаются меры против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA.
«
"В ЕС до сих пор нет согласия по предложениям для нового пакета санкций", - пишет DPA.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
У Европы новая суперзависимость от России
13 марта, 08:00
Сегодня в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза.
Сообщается, что ЕС впервые хочет ввести серьезные санкции против российского экспорта СПГ.
«
"По словам дипломатов, Еврокомиссия хочет, среди прочего, запретить использовать такие порты, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны", - сообщает агентство.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
Президент России Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина
13:18
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
08:00
 
В миреРоссияМоскваУкраинаВалдис ДомбровскисВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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