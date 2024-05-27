https://ria.ru/20240527/konferentsiya-1948687534.html
"Это абсурд": Украину предупредили о скором крупном фиаско
"Это абсурд": Украину предупредили о скором крупном фиаско - РИА Новости, 27.05.2024
"Это абсурд": Украину предупредили о скором крупном фиаско
Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не принесет положительных результатов, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:07
2024-05-27T16:07
2024-05-27T16:07
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не принесет положительных результатов, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Не нужно объяснять, что <…> после всех заявлений Зеленского абсурдно полагать, что у нее (конференции. — Прим. ред.) есть какой-либо шанс на успех, это здравый смысл", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что слова Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" на конференции в Швейцарии лишены смысла. По его мнению, ни одна страна не может принудить Россию к каким-либо шагам.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html
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в мире, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, сергей гармонин, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Владимир Зеленский, Сергей Гармонин, Дмитрий Песков
"Это абсурд": Украину предупредили о скором крупном фиаско
Офицер Дэвис: конференция по Украине в Швейцарии обречена на провал