https://ria.ru/20240527/konferentsiya-1948687534.html

"Это абсурд": Украину предупредили о скором крупном фиаско

"Это абсурд": Украину предупредили о скором крупном фиаско - РИА Новости, 27.05.2024

"Это абсурд": Украину предупредили о скором крупном фиаско

Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не принесет положительных результатов, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:07

2024-05-27T16:07

2024-05-27T16:07

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россия

швейцария

владимир зеленский

сергей гармонин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не принесет положительных результатов, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Не нужно объяснять, что <…> после всех заявлений Зеленского абсурдно полагать, что у нее (конференции. — Прим. ред.) есть какой-либо шанс на успех, это здравый смысл", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что слова Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" на конференции в Швейцарии лишены смысла. По его мнению, ни одна страна не может принудить Россию к каким-либо шагам.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html

https://ria.ru/20240527/udar-1948594355.html

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в мире, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, сергей гармонин, дмитрий песков