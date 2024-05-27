https://ria.ru/20240527/kombayny-1948721736.html

Путин заявил о востребованности российских комбайнов в третьих странах

Путин заявил о востребованности российских комбайнов в третьих странах - РИА Новости, 27.05.2024

Путин заявил о востребованности российских комбайнов в третьих странах

Российские комбайны, выпущенные на узбекистанских заводах, очень востребованы на рынках третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:45

2024-05-27T17:45

2024-05-27T17:45

россия

узбекистан

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Российские комбайны, выпущенные на узбекистанских заводах, очень востребованы на рынках третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российские комбайны, выпущенные на узбекистанских заводах, крайне востребованы и на рынках третьих стран", - сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20240527/lada-1948662755.html

россия

узбекистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, узбекистан, владимир путин