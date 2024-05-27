Путин заявил о востребованности российских комбайнов в третьих странах
Путин: выпущенные в Узбекистане российские комбайны востребованы в третьих стран
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Российские комбайны, выпущенные на узбекистанских заводах, очень востребованы на рынках третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Российские комбайны, выпущенные на узбекистанских заводах, крайне востребованы и на рынках третьих стран", - сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.