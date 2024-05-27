https://ria.ru/20240527/kndr-1948511161.html
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника - РИА Новости, 27.05.2024
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника
Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня, об этом сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T02:19
2024-05-27T02:19
2024-05-27T02:26
в мире
япония
кндр (северная корея)
желтое море
корейский полуостров
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня, об этом сообщила служба безопасности на море Японии. "Запуск ракеты со спутником планируется с 0.00 27 мая (18.00 мск 26 мая) по 0.00 4 июня (18.00 мск 3 июня)", - говорится в предупреждении службы безопасности морским и воздушным судам. Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Две из них находятся в Желтом море - у западного побережья Корейского полуострова, еще одна - у восточного побережья Филиппин в Тихом океане.Северная Корея в ноябре прошлого года запустила военный разведывательный спутник.
https://ria.ru/20240526/kndr-1948421706.html
япония
кндр (северная корея)
желтое море
корейский полуостров
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в мире, япония, кндр (северная корея), желтое море, корейский полуостров
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Желтое море, Корейский полуостров
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня