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КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника - РИА Новости, 27.05.2024
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02:19 27.05.2024 (обновлено: 02:26 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/kndr-1948511161.html
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника - РИА Новости, 27.05.2024
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника
Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня, об этом сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T02:19
2024-05-27T02:26
в мире
япония
кндр (северная корея)
желтое море
корейский полуостров
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня, об этом сообщила служба безопасности на море Японии. "Запуск ракеты со спутником планируется с 0.00 27 мая (18.00 мск 26 мая) по 0.00 4 июня (18.00 мск 3 июня)", - говорится в предупреждении службы безопасности морским и воздушным судам. Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Две из них находятся в Желтом море - у западного побережья Корейского полуострова, еще одна - у восточного побережья Филиппин в Тихом океане.Северная Корея в ноябре прошлого года запустила военный разведывательный спутник.
https://ria.ru/20240526/kndr-1948421706.html
япония
кндр (северная корея)
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в мире, япония, кндр (северная корея), желтое море, корейский полуостров
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Желтое море, Корейский полуостров
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника

КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня

© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником
Запуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : KCNA
Запуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником. Архивное фото
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня, об этом сообщила служба безопасности на море Японии.
"Запуск ракеты со спутником планируется с 0.00 27 мая (18.00 мск 26 мая) по 0.00 4 июня (18.00 мск 3 июня)", - говорится в предупреждении службы безопасности морским и воздушным судам.
Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Две из них находятся в Желтом море - у западного побережья Корейского полуострова, еще одна - у восточного побережья Филиппин в Тихом океане.
Северная Корея в ноябре прошлого года запустила военный разведывательный спутник.
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Желтое мореКорейский полуостров
 
 
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