https://ria.ru/20240527/kndr-1948511161.html

КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника

КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника - РИА Новости, 27.05.2024

КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника

Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня, об этом сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T02:19

2024-05-27T02:19

2024-05-27T02:26

в мире

япония

кндр (северная корея)

желтое море

корейский полуостров

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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня, об этом сообщила служба безопасности на море Японии. "Запуск ракеты со спутником планируется с 0.00 27 мая (18.00 мск 26 мая) по 0.00 4 июня (18.00 мск 3 июня)", - говорится в предупреждении службы безопасности морским и воздушным судам. Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Две из них находятся в Желтом море - у западного побережья Корейского полуострова, еще одна - у восточного побережья Филиппин в Тихом океане.Северная Корея в ноябре прошлого года запустила военный разведывательный спутник.

https://ria.ru/20240526/kndr-1948421706.html

япония

кндр (северная корея)

желтое море

корейский полуостров

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в мире, япония, кндр (северная корея), желтое море, корейский полуостров