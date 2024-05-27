https://ria.ru/20240527/kitay-1948556321.html

Китай призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис

Китай призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис - РИА Новости, 27.05.2024

Китай призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис

Китай призывает США глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:54

2024-05-27T10:54

2024-05-27T13:07

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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай призывает США глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - заявила Мао Нин."По вопросу украинского кризиса Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также настаивал на содействии примирению и проведению переговоров", - заявила дипломат.Мао Нин подчеркнула, что "Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив"."Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с международным сообществом по продвижению политического урегулирования украинского кризиса", - добавила она.Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, направит ли Китай своего представителя на конференцию в Швейцарию и кто это будет, дипломат указала, что "по этому вопросу в настоящее время у меня нет информации, которую я могла бы предоставить".Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Бразилия и Индия могут отправить на конференцию по Украине в Швейцарию младших чиновников, тогда как Китай может ограничиться только присутствием на мероприятия старшего госслужащего.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240427/kitaya-1942660721.html

https://ria.ru/20240516/kitay-1946531817.html

https://ria.ru/20240524/gosdep-1948233853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, мао нин, россия, владимир хохлов, москва, украина