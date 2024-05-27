https://ria.ru/20240527/kitay-1948524662.html
Китай хочет возобновить переговоры о торговле с Японией и Южной Кореей
Китай хочет возобновить переговоры о торговле с Японией и Южной Кореей - РИА Новости, 27.05.2024
Китай хочет возобновить переговоры о торговле с Японией и Южной Кореей
Китай считает необходимым возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей, заявил в понедельник премьер... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:29
2024-05-27T08:29
2024-05-27T08:29
в мире
китай
япония
южная корея
ли цян
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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай считает необходимым возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян на трехстороннем саммите Китая, Японии и Южной Кореи в Сеуле, слова которого приводит Госсовет КНР. "Китай, Япония и Южная Корея должны придерживаться первоначального намерения сотрудничества, принципов открытости и инклюзивности, взаимного уважения и доверия, взаимного благоприятствования и взаимной выгоды, обменов и взаимного обучения", - заявил Ли Цян. Он также заявил о необходимости совместно продвигать сотрудничество Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы вносить больший вклад в региональное процветание и стабильность. Ли Цян призвал "способствовать всестороннему возобновлению сотрудничества, уважать основные интересы и основные озабоченности друг друга, в полной мере активизировать сотрудничество и неуклонно его развивать". "Необходимо углублять торгово-экономические связи, поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, а также как можно скорее возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей", - указал он. Вместе с тем он призвал продвигать трехстороннее технологическое и инновационное сотрудничество, гуманитарные и культурные обмены, а также совместными усилиями бороться с изменением климата.
https://ria.ru/20231126/sammit-1911941384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония, южная корея, ли цян
В мире, Китай, Япония, Южная Корея, Ли Цян
Китай хочет возобновить переговоры о торговле с Японией и Южной Кореей
Пекин призвал Токио и Сеул к переговорам по соглашению о свободной торговле
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости.
Китай считает необходимым возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между КНР, Японией и Южной Кореей, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян на трехстороннем саммите Китая, Японии и Южной Кореи в Сеуле, слова которого приводит Госсовет КНР
.
"Китай, Япония и Южная Корея должны придерживаться первоначального намерения сотрудничества, принципов открытости и инклюзивности, взаимного уважения и доверия, взаимного благоприятствования и взаимной выгоды, обменов и взаимного обучения", - заявил Ли Цян.
Он также заявил о необходимости совместно продвигать сотрудничество Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы вносить больший вклад в региональное процветание и стабильность.
Ли Цян призвал "способствовать всестороннему возобновлению сотрудничества, уважать основные интересы и основные озабоченности друг друга, в полной мере активизировать сотрудничество и неуклонно его развивать".
«
"Необходимо углублять торгово-экономические связи, поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, а также как можно скорее возобновить и завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей", - указал он.
Вместе с тем он призвал продвигать трехстороннее технологическое и инновационное сотрудничество, гуманитарные и культурные обмены, а также совместными усилиями бороться с изменением климата.