https://ria.ru/20240527/khischenie-1948534904.html
Стало известно о прекращении громкого дела о махинациях в судах
Стало известно о прекращении громкого дела о махинациях в судах - РИА Новости, 27.05.2024
Стало известно о прекращении громкого дела о махинациях в судах
Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы и Московской области закрывают из-за истечения срока давности, а его фигуранты избегут наказания, пишет... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:20
2024-05-27T09:20
2024-05-27T10:59
москва
московская область (подмосковье)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы и Московской области закрывают из-за истечения срока давности, а его фигуранты избегут наказания, пишет газета "Коммерсантъ"."После четырех лет разбирательства в обстоятельствах предполагаемых хищений более 500 миллионов рублей, выделенных из бюджета на оплату услуг переводчиков, суд вернул дело из-за нарушений УПК в Генпрокуратуру", — подчеркнули в публикации.Отмечается, что уже остановлено уголовное преследование двух фигурантов дела из-за истечения срока давности, при этом у шестерых других он закончится в конце текущего года. По данным следствия, оказывающая переводческие услуги компания "Рабикон-К", чьими основными клиентами стали столичные суды, передавала в судебные управления Москвы и Подмосковья подложные документы об оплате труда переводчиков, говорится в материале.Резонансное дело оказалось в Калининском районном суде Тверской области в феврале 2020 года, однако заседания регулярно переносили в связи с болезнью то подсудимых, то адвокатов, заключили в публикации.
https://ria.ru/20240527/prokuratura-1948527414.html
https://ria.ru/20240527/sud-1948513503.html
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москва, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Стало известно о прекращении громкого дела о махинациях в судах
"Ъ": дело о хищении 500 млн рублей в судах закрывают из-за срока давности