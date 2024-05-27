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Демешин раскритиковал работу властей Хабаровского края - РИА Новости, 27.05.2024
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10:35 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/khabarovsk-1948550602.html
Демешин раскритиковал работу властей Хабаровского края
Демешин раскритиковал работу властей Хабаровского края - РИА Новости, 27.05.2024
Демешин раскритиковал работу властей Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин у себя в Telegram-канале раскритиковал работу властей региона, пройдясь по РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:35
2024-05-27T10:35
общество
жкх
хабаровск
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
владимир путин
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин у себя в Telegram-канале раскритиковал работу властей региона, пройдясь по Хабаровску. Вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком новый глава региона прошел по Амурскому бульвару в центре Хабаровска, после чего разместил у себя в Telegram-канале видео. "Это же вот, по большому счету, не сильно великие деньги. И это точно надо делать... Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно", - раскритиковал состояние пешеходной части бульвара Демешин. Кравчук сообщил новому главе, что на реконструкцию Амурского бульвара длиною в 6,5 километров уйдет, предварительно, 1,2-1,3 миллиарда рублей. "Надо начать с более дешевых работ, которые будут более заметны", - посоветовал мэру Демешин. Например, заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки. Глава региона констатировал, что сейчас оба бульвара в Хабаровске, Уссурийский и Амурский, выглядят ужасающе. Бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов – одни одуванчики. "Что думают люди, которые прогуливаются по таким бульварам, о городской и региональной власти? Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан", - заключил Демешин. Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Дмитрия Демешина, который в последние годы был заместителем генерального прокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта России. Досрочные выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября.
https://ria.ru/20240522/demeshin-1947561618.html
https://ria.ru/20240515/demeshin-1946084151.html
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общество, жкх, хабаровск, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, владимир путин, михаил дегтярев
Общество, ЖКХ, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Михаил Дегтярев
Демешин раскритиковал работу властей Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края после осмотра Хабаровска посоветовал беречь ноги

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФонтаны на площади Ленина в Хабаровске
Фонтаны на площади Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фонтаны на площади Ленина в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин у себя в Telegram-канале раскритиковал работу властей региона, пройдясь по Хабаровску.
Вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком новый глава региона прошел по Амурскому бульвару в центре Хабаровска, после чего разместил у себя в Telegram-канале видео.
Дмитрий Демешин
Врио губернатора Хабаровского края Демешина представили властям региона
22 мая, 06:02
"Это же вот, по большому счету, не сильно великие деньги. И это точно надо делать... Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно", - раскритиковал состояние пешеходной части бульвара Демешин.
Кравчук сообщил новому главе, что на реконструкцию Амурского бульвара длиною в 6,5 километров уйдет, предварительно, 1,2-1,3 миллиарда рублей.
"Надо начать с более дешевых работ, которые будут более заметны", - посоветовал мэру Демешин. Например, заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Биография Дмитрия Демешина
15 мая, 11:28
Глава региона констатировал, что сейчас оба бульвара в Хабаровске, Уссурийский и Амурский, выглядят ужасающе. Бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов – одни одуванчики.
"Что думают люди, которые прогуливаются по таким бульварам, о городской и региональной власти? Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан", - заключил Демешин.
Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Дмитрия Демешина, который в последние годы был заместителем генерального прокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта России.
Досрочные выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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ОбществоЖКХХабаровскХабаровский крайРоссияДмитрий ДемешинВладимир ПутинМихаил Дегтярев
 
 
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