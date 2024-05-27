https://ria.ru/20240527/khabarovsk-1948550602.html

Демешин раскритиковал работу властей Хабаровского края

Демешин раскритиковал работу властей Хабаровского края - РИА Новости, 27.05.2024

Демешин раскритиковал работу властей Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин у себя в Telegram-канале раскритиковал работу властей региона, пройдясь по РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:35

2024-05-27T10:35

2024-05-27T10:35

общество

жкх

хабаровск

хабаровский край

россия

дмитрий демешин

владимир путин

михаил дегтярев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106924/30/1069243035_0:228:3097:1970_1920x0_80_0_0_16d62dd1cf1092c3f6e29702df6731f2.jpg

ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин у себя в Telegram-канале раскритиковал работу властей региона, пройдясь по Хабаровску. Вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком новый глава региона прошел по Амурскому бульвару в центре Хабаровска, после чего разместил у себя в Telegram-канале видео. "Это же вот, по большому счету, не сильно великие деньги. И это точно надо делать... Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно", - раскритиковал состояние пешеходной части бульвара Демешин. Кравчук сообщил новому главе, что на реконструкцию Амурского бульвара длиною в 6,5 километров уйдет, предварительно, 1,2-1,3 миллиарда рублей. "Надо начать с более дешевых работ, которые будут более заметны", - посоветовал мэру Демешин. Например, заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки. Глава региона констатировал, что сейчас оба бульвара в Хабаровске, Уссурийский и Амурский, выглядят ужасающе. Бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов – одни одуванчики. "Что думают люди, которые прогуливаются по таким бульварам, о городской и региональной власти? Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан", - заключил Демешин. Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Дмитрия Демешина, который в последние годы был заместителем генерального прокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта России. Досрочные выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября.

https://ria.ru/20240522/demeshin-1947561618.html

https://ria.ru/20240515/demeshin-1946084151.html

https://ria.ru/20240402/degtyarev-1937293951.html

хабаровск

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, хабаровск, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, владимир путин, михаил дегтярев