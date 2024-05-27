https://ria.ru/20240527/kampus-1948352262.html

Ефимов: новый кампус МГТУ имени Баумана завершен на 90%

Ефимов: новый кампус МГТУ имени Баумана завершен на 90% - РИА Новости, 27.05.2024

Ефимов: новый кампус МГТУ имени Баумана завершен на 90%

Строительные работы в научном кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:05

2024-05-27T10:05

2024-05-27T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительные работы в научном кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, в состав научного кампуса, расположенного в Басманном районе, входят 14 объектов. При этом восемь объектов уже введены в эксплуатацию, их общая площадь составляет порядка 105 тысяч квадратных метров."Сейчас продолжается возведение пяти зданий Центрального кластера и "Квантум парка". Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тысячи рабочих. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 90%. Завершить строительство Центрального кластера и "Квантум парка" планируется в июне этого года", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Строительная готовность Центрального кластера составляет 90%, сообщил заммэра, добавив, что во всех пяти зданиях завершено устройство каркаса фасадов и остекление, на финальный этап выходят работы по внутренним инженерным системам. Он уточнил, что объединяющий их стилобат готов на 95%.Благоустройство прилегающей территории завершено на 70%, обратил внимание руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Кроме того, он рассказал, что "Квантум парк", общая площадь которого составит примерно 14 тысяч "квадратов", выполнен на 93%. "По окончании работ здесь появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал", – отметил Загрутдинов.Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что специалисты занимаются установкой купола между пятью корпусами Центрального кластера МГТУ.

https://ria.ru/20240524/shkola-1948008932.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)