https://ria.ru/20240527/kampus-1948352262.html
Ефимов: новый кампус МГТУ имени Баумана завершен на 90%
Ефимов: новый кампус МГТУ имени Баумана завершен на 90% - РИА Новости, 27.05.2024
Ефимов: новый кампус МГТУ имени Баумана завершен на 90%
Строительные работы в научном кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:05
2024-05-27T10:05
2024-05-27T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительные работы в научном кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, в состав научного кампуса, расположенного в Басманном районе, входят 14 объектов. При этом восемь объектов уже введены в эксплуатацию, их общая площадь составляет порядка 105 тысяч квадратных метров."Сейчас продолжается возведение пяти зданий Центрального кластера и "Квантум парка". Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тысячи рабочих. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 90%. Завершить строительство Центрального кластера и "Квантум парка" планируется в июне этого года", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Строительная готовность Центрального кластера составляет 90%, сообщил заммэра, добавив, что во всех пяти зданиях завершено устройство каркаса фасадов и остекление, на финальный этап выходят работы по внутренним инженерным системам. Он уточнил, что объединяющий их стилобат готов на 95%.Благоустройство прилегающей территории завершено на 70%, обратил внимание руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Кроме того, он рассказал, что "Квантум парк", общая площадь которого составит примерно 14 тысяч "квадратов", выполнен на 93%. "По окончании работ здесь появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал", – отметил Загрутдинов.Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что специалисты занимаются установкой купола между пятью корпусами Центрального кластера МГТУ.
https://ria.ru/20240524/shkola-1948008932.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe5fa4f35305eca30ee14806bec81c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительные работы в научном кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в состав научного кампуса, расположенного в Басманном районе, входят 14 объектов. При этом восемь объектов уже введены в эксплуатацию, их общая площадь составляет порядка 105 тысяч квадратных метров.
"Сейчас продолжается возведение пяти зданий Центрального кластера и "Квантум парка". Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тысячи рабочих. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 90%. Завершить строительство Центрального кластера и "Квантум парка" планируется в июне этого года", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Строительная готовность Центрального кластера составляет 90%, сообщил заммэра, добавив, что во всех пяти зданиях завершено устройство каркаса фасадов и остекление, на финальный этап выходят работы по внутренним инженерным системам. Он уточнил, что объединяющий их стилобат готов на 95%.
Благоустройство прилегающей территории завершено на 70%, обратил внимание руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Кроме того, он рассказал, что "Квантум парк", общая площадь которого составит примерно 14 тысяч "квадратов", выполнен на 93%. "По окончании работ здесь появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал", – отметил Загрутдинов.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что специалисты занимаются установкой купола между пятью корпусами Центрального кластера МГТУ.