https://ria.ru/20240527/kadyrov-1948793216.html

Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном

Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024

Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном

Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:59

2024-05-27T22:59

2024-05-27T22:59

узбекистан

россия

европа

айшат кадырова

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе российской делегации. Президент РФ Владимир Путин отправился в Узбекистан с государственными визитом. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Чеченская Республика готова расширять сотрудничество на межрегиональном уровне. У нас для этого имеется наличие свободных трудовых ресурсов, выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура. Мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан, где у нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры", - сообщил Кадыров.Он выразил уверенность, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям.⠀ "Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948717843.html

https://ria.ru/20240523/kadyrov-1947778304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, россия, европа, айшат кадырова, рамзан кадыров, владимир путин