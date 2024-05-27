https://ria.ru/20240527/kadyrov-1948793216.html
Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном
Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном
Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:59
2024-05-27T22:59
2024-05-27T22:59
узбекистан
россия
европа
айшат кадырова
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе российской делегации. Президент РФ Владимир Путин отправился в Узбекистан с государственными визитом. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Чеченская Республика готова расширять сотрудничество на межрегиональном уровне. У нас для этого имеется наличие свободных трудовых ресурсов, выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура. Мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан, где у нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры", - сообщил Кадыров.Он выразил уверенность, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям.⠀ "Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948717843.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, европа, айшат кадырова, рамзан кадыров, владимир путин
Узбекистан, Россия, Европа, Айшат Кадырова, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном
Кадыров: Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном