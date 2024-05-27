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Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
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22:59 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/kadyrov-1948793216.html
Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном
Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном
Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:59
2024-05-27T22:59
узбекистан
россия
европа
айшат кадырова
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе российской делегации. Президент РФ Владимир Путин отправился в Узбекистан с государственными визитом. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Чеченская Республика готова расширять сотрудничество на межрегиональном уровне. У нас для этого имеется наличие свободных трудовых ресурсов, выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура. Мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан, где у нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры", - сообщил Кадыров.Он выразил уверенность, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям.⠀ "Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948717843.html
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узбекистан, россия, европа, айшат кадырова, рамзан кадыров, владимир путин
Узбекистан, Россия, Европа, Айшат Кадырова, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров заявил о готовности Чечни расширять сотрудничество с Узбекистаном

Кадыров: Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе российской делегации.
Президент РФ Владимир Путин отправился в Узбекистан с государственными визитом. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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"Чеченская Республика готова расширять сотрудничество на межрегиональном уровне. У нас для этого имеется наличие свободных трудовых ресурсов, выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура. Мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан, где у нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры", - сообщил Кадыров.
Он выразил уверенность, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям.⠀
"Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром", - добавил глава Чечни.
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УзбекистанРоссияЕвропаАйшат КадыроваРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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