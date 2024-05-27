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Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом - РИА Новости, 27.05.2024
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12:25 27.05.2024 (обновлено: 12:58 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/kadyrov-1948599266.html
Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом
Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом - РИА Новости, 27.05.2024
Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что посетил в Ташкенте места, связанные с отцом - первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:25
2024-05-27T12:58
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что посетил в Ташкенте места, связанные с отцом - первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым. Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Ташкенте, где будет проходить заседание Совета РФ и Узбекистана с участием президента страны Владимира Путина. "Находясь в Ташкенте, я не мог не посетить места, связанные с жизнью своего любимого отца, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал он. Он рассказал, что вместе с делегацией посетил массив Кукча и кладбище "Шейх Зайнуддин", где похоронен ректор Ташкентского исламского института имени имама Аль-Бухари шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он, по словам Кадырова, являлся наставником Ахмата-Хаджи и близким другом семьи. Глава региона также сообщил о посещении двух объектов - религиозно-исторического комплекса Хазрати Имам и комплекса "Центр исламской цивилизации". "Раньше я знал о Ташкенте со слов Ахмата-Хаджи. Теперь каждый раз, когда бываю в этом прекрасном городе, я посещаю эти исторические и религиозные места, как когда-то это делал и мой любимый отец. Здесь буквально всё мне напоминает о нём и очень мне дорого. Узбекистан навсегда в моём сердце", - написал он. Президент РФ находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проходят его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947806831.html
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ташкент, узбекистан, россия, рамзан кадыров, владимир путин, шавкат мирзиеев, общество
Ташкент, Узбекистан, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Общество
Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом

Глава Чечни Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом

© Kadyrov_95/TelegramРамзан Кадыров во время посещения кладбища "Шейх Зайнуддин" в Ташкенте. 27 мая 2024
Рамзан Кадыров во время посещения кладбища Шейх Зайнуддин в Ташкенте. 27 мая 2024
© Kadyrov_95/Telegram
Рамзан Кадыров во время посещения кладбища "Шейх Зайнуддин" в Ташкенте. 27 мая 2024
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что посетил в Ташкенте места, связанные с отцом - первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Ташкенте, где будет проходить заседание Совета РФ и Узбекистана с участием президента страны Владимира Путина.
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"Находясь в Ташкенте, я не мог не посетить места, связанные с жизнью своего любимого отца, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал он.
Он рассказал, что вместе с делегацией посетил массив Кукча и кладбище "Шейх Зайнуддин", где похоронен ректор Ташкентского исламского института имени имама Аль-Бухари шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он, по словам Кадырова, являлся наставником Ахмата-Хаджи и близким другом семьи. Глава региона также сообщил о посещении двух объектов - религиозно-исторического комплекса Хазрати Имам и комплекса "Центр исламской цивилизации".
"Раньше я знал о Ташкенте со слов Ахмата-Хаджи. Теперь каждый раз, когда бываю в этом прекрасном городе, я посещаю эти исторические и религиозные места, как когда-то это делал и мой любимый отец. Здесь буквально всё мне напоминает о нём и очень мне дорого. Узбекистан навсегда в моём сердце", - написал он.
Президент РФ находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проходят его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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ТашкентУзбекистанРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинШавкат МирзиеевОбщество
 
 
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