https://ria.ru/20240527/kadyrov-1948599266.html

Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом

Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом - РИА Новости, 27.05.2024

Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что посетил в Ташкенте места, связанные с отцом - первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:25

2024-05-27T12:25

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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что посетил в Ташкенте места, связанные с отцом - первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым. Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Ташкенте, где будет проходить заседание Совета РФ и Узбекистана с участием президента страны Владимира Путина. "Находясь в Ташкенте, я не мог не посетить места, связанные с жизнью своего любимого отца, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал он. Он рассказал, что вместе с делегацией посетил массив Кукча и кладбище "Шейх Зайнуддин", где похоронен ректор Ташкентского исламского института имени имама Аль-Бухари шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он, по словам Кадырова, являлся наставником Ахмата-Хаджи и близким другом семьи. Глава региона также сообщил о посещении двух объектов - религиозно-исторического комплекса Хазрати Имам и комплекса "Центр исламской цивилизации". "Раньше я знал о Ташкенте со слов Ахмата-Хаджи. Теперь каждый раз, когда бываю в этом прекрасном городе, я посещаю эти исторические и религиозные места, как когда-то это делал и мой любимый отец. Здесь буквально всё мне напоминает о нём и очень мне дорого. Узбекистан навсегда в моём сердце", - написал он. Президент РФ находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проходят его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947806831.html

https://ria.ru/20231009/orden-1901524029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ташкент, узбекистан, россия, рамзан кадыров, владимир путин, шавкат мирзиеев, общество