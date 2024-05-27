https://ria.ru/20240527/instruktor-1948088784.html

Инструктор военной подготовки: оператор FPV-дрона стал эффективнее снайпера

Инструктор военной подготовки: оператор FPV-дрона стал эффективнее снайпера - РИА Новости, 27.05.2024

Инструктор военной подготовки: оператор FPV-дрона стал эффективнее снайпера

По данным Минобороны России, почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в российские войска в 2023 году и еще более 100 тысяч — с начала... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:00

2024-05-27T11:00

2024-05-27T11:00

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По данным Минобороны России, почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в российские войска в 2023 году и еще более 100 тысяч — с начала 2024 года. Как готовят добровольцев в России, какие ошибки чаще всего совершают новички, помогает ли в бою опыт компьютерных игр, и почему операторы FPV-дронов становятся эффективнее снайперов, рассказал корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" в Подмосковье с позывным "Пиночет".— Как появилась идея создать центр подготовки добровольцев?— Все мы помним, в советское время была такая организация ДОСААФ — Добровольное общество содействия авиации, армии и флоту. Там обучали школьников и призывников разбирать-собирать автомат Калашникова, метать гранаты, прыгать с парашютом, ходить на веслах и под парусом. В каждой уважающей себя школе на территории спортгородка была мини-полоса препятствий, которую преодолевали на уроках физкультуры. Проводилось воспитание молодежи, во-первых, чтобы не шатались за гаражами, во-вторых, для подготовки свежих кадров, которые занимались спортом и приходили в армию уже подготовленные. Когда СССР развалился, история ДОСААФ, можно сказать, закончилась. Конечно, никто не спорит, что молодое поколение, несмотря ни на что, показало себя только с лучшей стороны на линии боевого соприкосновения. И, кстати, именно они, молодые парни, затрофеили первую "Бредли" — боевую машину пехоты производства США. Результат у них неплохой, но он был бы еще выше, и потерь было бы меньше, если бы они были лучше подготовлены.— Как создавался центр, были какие-то трудности?— Изначально был создан канал в Telegram и проводились занятия строго в рамках начальной военной подготовки. Со временем пришло осознание, что этого мало и для тех, кто уже в рядах Вооруженных сил РФ и Росгвардии, и для тех, кто готовится подписать контракт, уйти добровольцем. Мы решили, что нужно давать более углубленную и расширенную программу с учетом опыта современного боя. С помощью волонтеров мы разместили рекламный баннер на одном из рекламных щитов в Подольске, в администрацию города писали письма, приходили и беседовали с представителями, убеждали, что мы хотим и можем обучать конкретно тех, кто едет на линию боевого соприкосновения, кто уже непосредственно туда выдвигается. В администрации нам говорят, что нет территории, где можно разбить полевой лагерь, сделать полигон и инфраструктуру: одна воинская часть занята, вторая, где-то земля выкуплена. Шатко-валко нашли место, это частная земля, то есть есть собственник, администрация с ним пообщалась, он сказал: "без проблем, уголок выделим". Он всячески помогал: то трактор выделит, то экскаватор. В общем, полностью способствовал стройке, даже электричество подвел.— Обустраивали центр за свои средства?— Все собственными руками. Сами инструкторы и ребята-курсанты приезжали. Кто-то дал бур, бурили, столбы бетонировали. Кто-то принес бензопилу и прочий необходимый инвентарь. Один домик помогли волонтеры купить, палатку мы купили сами. Те, кто хочет заниматься, в выходной день приезжают на занятия в рамках программы НВП (начальной военной подготовки – ред.), скидываются, часть средств уходит к ним на БК (боевой комплект – ред.), часть на дымы, на светозвуковую имитацию, часть мы откладываем и на эти деньги покупаем все необходимое для тех, кто сюда приходит, кто идет на контракт.— Как подбирали инструкторов, у всех есть боевой опыт?— Опыт нужен, конечно, но это не догма. Человек может быть даже без опыта, но он учит по методике, сжато рассказывает и показывает так, чтобы людям было интересно, и чтобы они лучше усваивали материал. Соответственно, в центре есть люди как с опытом, так и вообще без опыта, которые не служили даже в армии, но у них есть методика, они умеют правильно преподнести программу так, чтобы дошло до всех и запомнилось.— Как проходит обучение?— У нас такая метода: рассказ, показ, тренировка. То есть я рассказываю, что такое жгут, показываю, как его накладывать, дальше мы обязательно тренируемся и повторяем много-много раз, потому что есть знания и умения, а есть навык. Он будет приобретен только после большого количества повторений одно и того же, когда заработает мышечная память, и руки сами начнут делать, что надо, не задумываясь.Также есть такое понятие, как боевой стресс. Люди на ЛБС постоянно его испытывают, организм находится, мягко говоря, не в зоне комфорта. Соответственно, давать передышку тем, кто проходит обучение, не в наших интересах. Чем они будут более усталые, тем они быстрее привыкнут, и до них будут лучше доходить те дисциплины, которые в них вкладываются. Там им никто отдыхать не даст: взяли опорник, перезарядились и побежали дальше.При отработке задач мы постоянно даем новые вводные по предмету, отличному от темы текущего занятия. Например, когда идет занятие по штурму здания, мы даем вводную, если курсант ошибся: "Модный" – триста. Левая нога". Дальше мы считаем секунды, сколько уйдет на правильное наложение жгута или турникета. Сделал правильно — молодец. В случае ошибки вся группа "эвакуирует" на своих руках тело "геройски погибшего" курсанта с позывным "Модный" в пункт постоянной дислокации.— На оператора FPV-дрона у вас можно обучиться?— Нам для обучения нужны коптеры. На самом деле, мы в этом плане немного отстаем от противника, потому что их обучают FPV-дронам уже давно. Мы с ребятами купили ноутбук, купили джойстик, сейчас виртуально летаем на FPV, пока это делают только инструкторы. Но начать обучение мы планируем.— Когда это станет возможным?— Если сейчас нам дадут ноутбуки или компьютеры, соответствующие по техническим параметрам программам–симуляторам полетов, то мы начнем обучать сразу же, через день-два. Тренироваться можно будет в любое свободное время. Вечером, например, все устали, отдохнули час, сели за пульт, полетали. Это мелкая моторика, управляешь пальцами, вроде как игра, а по факту – подготовка.— Получается, опыт компьютерных игр может пригодиться? А страйкбол дает навыки для боя?— Опыт компьютерных игр помогает только с коптером, если ранее увлекался авиасимуляторами. Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают. Скажу больше, они наоборот вредят. Почему? У человека формируется ложное понимание о ранении, то есть он не боится пули. Игра – это игра. Когда приходят страйкболисты, их видно. Можно понять даже по их манере заходить в укрытие, в помещение. Человек, который никогда не играл в страйкбол, он очень аккуратен, а страйкболист залетает сразу. Плюс от страйкбола есть один — это физическая подготовка и выносливость, так как в современных средствах бронезащиты, вес которых доходит до 35 килограммов, надо иметь навык и силы передвигаться.— Подготовка в вашем центре длится две недели. Хватит ли этого времени для обучения операторов FVP-дронов?— Сейчас чтобы снайпера подготовить нужно полгода в лучшем случае, для оператора FPV-дрона — минимум две-три недели. При этом у него выше результативность, эффективность и безопасность. Снайперу для выстрела нужно выдвинуться скрытно на линию боевого соприкосновения, занять позицию, замаскироваться, длительное время наблюдать, сделать свое дело и вовремя оттянуться назад, пока не прилетело в ответ, в то время как оператор дрона может засесть где-то, скрыться, включить оборудование и полететь. При этом линейка его целей значительно шире, чем у снайпера. Это и укреп или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки. Поэтому и результативность у операторов соответствующая.Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера – героя Советского Союза Василия Зайцева. Мы в настоящий момент стоим на пороге войны будущего. Сейчас FPV-дроны, дальше будут уже FPV-истребители. Они уже есть, ими даже не надо управлять, в них зашита программа – определить контур техники или контур человека и уничтожить.Я всем говорю, если хотите выжить, учитесь управлять FPV-дронами, потому что это ценные специалисты. И тем не менее, дроны – это одно, а опорники и окопы нужно брать в любом случае, этому нужно учить. Если ты будешь комбинированный боец, способный делать и одно, и другое, то вообще будешь "золотой", командир тебя будет ценить.— Какие ошибки чаще всего совершают те, кто только прибыл в центр?— Не хватает физической подготовки у большинства. Всегда всем говорим, ребята, тренируйтесь. На тренировке по тактической медицине есть вводные, что раненому нужно, как минимум, оказать помощь, а как максимум — вынести его из опасной зоны. Нести тяжелого человека — это сложно, нужно обладать физической силой. На тактико-специальной подготовке также обучаем, как правильно человека перевернуть, как правильно его транспортировать.— Физические упражнения входят в программу подготовки?— Утром у них подъем, зарядка, кросс, турник. Делаем приседания, отжимания. Если кто-то не справляется, снижает нагрузку, на следующий день сделает больше. Наша задача — научить бойца мобилизовать свои силы. Он не должен расслабляться никогда не только физически, но и морально. Если вы находитесь в зоне боевых действий, нужно смотреть под ноги. Это нужно делать, даже если вы в лагере. Наши инструкторы ставят растяжки даже у туалетов, минируют брошенные автоматы, магазины, приучают людей не брать чужое. Увидел что-то? — обойди стороной. Погружение в это делает человека более подготовленным. Он должен привыкать, что кончается боевой комплект. Услышал щелк — либо осечка, либо кончился БК. Надо быстро понять причину и устранить задержку или перезарядить, правильно это сделать и продолжить выполнять боевую задачу.— Какие еще есть угрозы для новичков?— Броня и тактическая медицина – это основополагающие вещи. 80% погибших – это те, кто получил ранение от осколочных боеприпасов. Можно уметь хорошо стрелять, кидать гранату, быстро бегать, но вы можете получить ранение, даже не доехав до линии боевого соприкосновения, находясь в колонне, на пункте сбора, где угодно.Тактическая медицина стоит на вершине всех основных дисциплин, потому что, опять же, ты можешь научиться всему и умереть от того, что не умеешь накладывать жгут себе либо своему товарищу. Почему-то у многих есть такое представление: если ранят, меня вынесет санитарка. Мы состоим из кровеносных сосудов, вен и артерий, если вы не перекроете артериальное кровотечение, не окажете себе самому помощь, вы погибнете от острой кровопотери менее чем за минуту. Наложив жгут или турникет с нужной силой и в нужное место, вы спасете себе жизнь и выполните боевую задачу.Даже в красной зоне, если вы выполняете задачу и рядом с вами кто-то упал, вы не должны всей группой подбегать к раненому. Основной приоритет – это задача, а второстепенное — это помощь. Если вам командир отдал приказ помочь раненому, оказываете помощь, если нет – вы должны выполнить задачу, не отвлекаясь. Поэтому нужно понимать, что если не способен оказать себе помощь сам, то умрешь. Все просто.— Что добровольцы должны взять с собой, приехав на подготовку в ваш центр?— Всех, кто приходит на курсы, мы просим заниматься в снаряжении, в котором они будут выполнять боевые задачи. Почему? Сейчас вес снаряжения пехотинца доходит до 35 килограммов. Нормальный бронежилет сейчас стоит от 100 тысяч рублей. Если у вас нет жилета, берите рюкзаки, в них опускайте пяти или десятилитровые баклажки с водой, нагружайте себя, потому что одно дело, когда скачешь, как сайгак, а другое, когда ты в снаряжении. Реактивная система залпового огня, кассетный боеприпас, воздушный подрыв — шрапнель летит, никак от этого не уберечься. Нужно всегда находиться в броне.— Сколько человек вы уже подготовили?— С сентября 2022 года успешно прошли обучение более 975 курсантов и военнослужащих Минобороны, в том числе более 530 слушателей убыли в зону проведения спецоперации. У нас инструкторов много, можем обучать еще людей и, например, использовать их для охраны предприятий, детских садов, школ, торговых центров, в том числе для предотвращения терактов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, военная служба, дроны, досааф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)