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В Самарской области нашли кости древнего водного ящера - РИА Новости, 27.05.2024
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19:11 27.05.2024 (обновлено: 19:21 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/ikhtiozavr-1948749486.html
В Самарской области нашли кости древнего водного ящера
В Самарской области нашли кости древнего водного ящера - РИА Новости, 27.05.2024
В Самарской области нашли кости древнего водного ящера
Кости древнего водного ящера ихтиозавра нашли в Большечерниговском районе Самарской области, сообщил региональный археологический центр на своей странице во... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:11
2024-05-27T19:21
большечерниговский район
самарская область
наука
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САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Кости древнего водного ящера ихтиозавра нашли в Большечерниговском районе Самарской области, сообщил региональный археологический центр на своей странице во "ВКонтакте". Древние кости в Большечерниговском районе обнаружил тракторист-машинист. На место находки выехала экспедиционная группа в составе ученого секретаря Самарского областного историко-краеведческого музея Алабина, а также членов Самарского палеонтологического общества. "Оказалось, что под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались останки ихтиозавра, древнего водного ящера. Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр - между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков", - говорится в сообщении археологического центра. В центре назвали находку уникальной, отметив, что в ближайшее время ее исследованием займутся специалисты.
https://ria.ru/20240521/dinozavr-1947530131.html
https://ria.ru/20240516/nauka-1946323496.html
большечерниговский район
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большечерниговский район, самарская область, наука
Большечерниговский район, Самарская область, Наука
В Самарской области нашли кости древнего водного ящера

В Самарской области в Большечерниговском районе нашли кости древнего ихтиозавра

© Фото : Самарский археологический центр/ВКонтактеКости древнего водного ящера ихтиозавра, найденные в Большечерниговском районе Самарской области
Кости древнего водного ящера ихтиозавра, найденные в Большечерниговском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Самарский археологический центр/ВКонтакте
Кости древнего водного ящера ихтиозавра, найденные в Большечерниговском районе Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Кости древнего водного ящера ихтиозавра нашли в Большечерниговском районе Самарской области, сообщил региональный археологический центр на своей странице во "ВКонтакте".
Древние кости в Большечерниговском районе обнаружил тракторист-машинист. На место находки выехала экспедиционная группа в составе ученого секретаря Самарского областного историко-краеведческого музея Алабина, а также членов Самарского палеонтологического общества.
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"Оказалось, что под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались останки ихтиозавра, древнего водного ящера. Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр - между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков", - говорится в сообщении археологического центра.
В центре назвали находку уникальной, отметив, что в ближайшее время ее исследованием займутся специалисты.
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Большечерниговский районСамарская областьНаука
 
 
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