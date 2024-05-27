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В Молдавии игнорируют легитимных представителей Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 27.05.2024
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17:14 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/gutsul-1948709143.html
В Молдавии игнорируют легитимных представителей Гагаузии, заявила Гуцул
В Молдавии игнорируют легитимных представителей Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 27.05.2024
В Молдавии игнорируют легитимных представителей Гагаузии, заявила Гуцул
Молдавские власти открыто игнорируют легитимных представителей Гагаузии, пытаясь урезать права автономии, считает глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:14
2024-05-27T17:14
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Молдавские власти открыто игнорируют легитимных представителей Гагаузии, пытаясь урезать права автономии, считает глава региона Евгения Гуцул. Глава Гагаузии приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили в здание, но так и не пустили на заседание совета регионального развития Гагаузии. Глава автономии заявила, что опротестует принятые на совете решения. "Мы видим, как представители ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) уже открыто говорят о том, что достаточно культурной автономии. Центральные власти открыто игнорируют народное собрание (парламент в Гагаузии – ред.) и исполнительный комитет – легитимные органы власти в Гагаузской автономии. ПДС начали выстраивать отношения параллельно органам власти в автономии", - сказала Гуцул на брифинге. По ее словам, министр инфраструктуры Андрей Спыну фактически скрытно провел учредительное собрание совета регионального развития, куда были допущены мэры из автономии, которых в ПДС сочли благонадежными. "Спыну выступает против моего участия в совете, потому что таким образом ему будет легче бесконтрольно и безотчетно осваивать многомиллионные проекты", - пояснила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947850524.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, таможенный союз
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Таможенный союз
В Молдавии игнорируют легитимных представителей Гагаузии, заявила Гуцул

Гуцул: власти Молдавии игнорируют легитимных представителей Гагаузии

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Молдавские власти открыто игнорируют легитимных представителей Гагаузии, пытаясь урезать права автономии, считает глава региона Евгения Гуцул.
Глава Гагаузии приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили в здание, но так и не пустили на заседание совета регионального развития Гагаузии. Глава автономии заявила, что опротестует принятые на совете решения.
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"Мы видим, как представители ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) уже открыто говорят о том, что достаточно культурной автономии. Центральные власти открыто игнорируют народное собрание (парламент в Гагаузии – ред.) и исполнительный комитет – легитимные органы власти в Гагаузской автономии. ПДС начали выстраивать отношения параллельно органам власти в автономии", - сказала Гуцул на брифинге.
По ее словам, министр инфраструктуры Андрей Спыну фактически скрытно провел учредительное собрание совета регионального развития, куда были допущены мэры из автономии, которых в ПДС сочли благонадежными. "Спыну выступает против моего участия в совете, потому что таким образом ему будет легче бесконтрольно и безотчетно осваивать многомиллионные проекты", - пояснила Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
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