https://ria.ru/20240527/gumpomosch-1948763554.html

СМИ: в Газу доставили гумпомощь, но ее не раздали из-за атак Израиля

СМИ: в Газу доставили гумпомощь, но ее не раздали из-за атак Израиля - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ: в Газу доставили гумпомощь, но ее не раздали из-за атак Израиля

Более 100 грузовиков с гуманитарной помощью достигли сектора Газа после соглашения о перенаправлении помощи через КПП "Керем-Шалом", однако ее так и не раздали... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T20:31

2024-05-27T20:31

2024-05-27T20:31

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 100 грузовиков с гуманитарной помощью достигли сектора Газа после соглашения о перенаправлении помощи через КПП "Керем-Шалом", однако ее так и не раздали населению на фоне атак армии Израиля, сообщили агентству Рейтер неназванные источники. "Сто двадцать три грузовика с гуманитарной помощью пересекли границу и передали груз Организации Объединенных Наций", - заявили агентству источники в египетских службах безопасности. Согласно агентству, данные поставки гумпомощи на юг Газы должны были стать крупнейшими с момента начала израильской атаки на Рафах. Как подтвердил агентству израильский источник, гуманитарная помощь была доставлена в Газу и "передана партнерам". Египетский источник добавил, что границу также пересекли четыре бензовоза. Однако, как сообщили агентству представители ООН и Палестины, палестинские грузовики, которые отправились за гуманитарной помощью на КПП, вернулись пустыми. "Грузовики проезжали, но их не удалось принять из-за вчерашних ракетных обстрелов и ночных ударов ВВС (Израиля - ред.)", - сказал представитель ООН в секторе Газа, добавив, что грузы принадлежали агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Всемирной продовольственной программе. Ранее телеканал "Аль Кахира аль-Ихбария" сообщал, что грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали въезжать с территории Египта в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом". В пятницу президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились о передаче ООН гуманитарной помощи и топлива для сектора Газа на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" взамен захваченного израильскими военными КПП "Рафах". КПП "Керем-Шалом" ("Керем Абу Салим") расположен на границе Израиля и сектора Газа к югу от КПП "Рафах", палестинская сторона которого была захвачена израильскими военными более двух недель назад. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240527/netanyakhu-1948759729.html

https://ria.ru/20240527/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240527/gaza-1948508988.html

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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), абдель фаттах ас-сиси, джо байден, оон, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году