https://ria.ru/20240527/gryzlov-1948663001.html

Запад не может поставить Россию и Белоруссию на колени, заявил Грызлов

Запад не может поставить Россию и Белоруссию на колени, заявил Грызлов - РИА Новости, 27.05.2024

Запад не может поставить Россию и Белоруссию на колени, заявил Грызлов

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что коллективному Западу не удается санкциями поставить на колени Москву и Минск. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:18

2024-05-27T15:18

2024-05-27T15:18

россия

белоруссия

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борис грызлов

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МИНСК, 27 мая - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что коллективному Западу не удается санкциями поставить на колени Москву и Минск. "Когда коллективный Запад создает, по их мнению, (санкциями - ред.) невыносимые условия на территории России и Беларуси, хочет поставить на колени наши страны, нам необходимо общими усилиями, по-братски решать все вопросы, чтобы этого не произошло. И этого не происходит", - сказал Грызлов журналистам в понедельник в Минске. Дипломат отметил, что в 2022 году снижение ВВП Белоруссии и России было минимальным, в то время как коллективный Запад ожидал, что вводимые им санкции приведут к провалу на 15-20%. В 2023 году как в Белоруссии, так и в России уже отмечался рост ВВП, который сохраняется и в текущем году, подчеркнул Грызлов. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению. В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935325640.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929193618.html

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