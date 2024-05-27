https://ria.ru/20240527/gruziya-1948509271.html

Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето президента

Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето президента - РИА Новости, 27.05.2024

Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето президента

Парламент Грузии в понедельник приступает к процедуре преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, сообщается на РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T01:24

2024-05-27T01:24

2024-05-27T02:06

в мире

грузия

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Парламент Грузии в понедельник приступает к процедуре преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, сообщается на сайте законодательного органа. В понедельник утром в 09:00 (08:00 мск) состоится заседание комитета по юридическим вопросам парламента, на котором будут рассматривать вето. После того, как комитет одобрит преодоление, депутаты соберутся для его преодоления путем голосования на пленарном заседании во вторник. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Зурабишвили не раз выражала поддержку протестующим, называла закон "русским" и "препятствием на европейском пути". Когда документ поступил к ней на подпись, она наложила на него вето. Впрочем, президентское вето носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры, а в ЕС пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе. Кроме того, Кобахидзе утверждает, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240526/gruziya-1948504511.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах