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Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето президента - РИА Новости, 27.05.2024
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01:24 27.05.2024 (обновлено: 02:06 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gruziya-1948509271.html
Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето президента
Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето президента - РИА Новости, 27.05.2024
Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето президента
Парламент Грузии в понедельник приступает к процедуре преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, сообщается на РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T01:24
2024-05-27T02:06
в мире
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Парламент Грузии в понедельник приступает к процедуре преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, сообщается на сайте законодательного органа. В понедельник утром в 09:00 (08:00 мск) состоится заседание комитета по юридическим вопросам парламента, на котором будут рассматривать вето. После того, как комитет одобрит преодоление, депутаты соберутся для его преодоления путем голосования на пленарном заседании во вторник. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Зурабишвили не раз выражала поддержку протестующим, называла закон "русским" и "препятствием на европейском пути". Когда документ поступил к ней на подпись, она наложила на него вето. Впрочем, президентское вето носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры, а в ЕС пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе. Кроме того, Кобахидзе утверждает, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240526/gruziya-1948504511.html
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в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Парламент Грузии запускает процедуру преодоления вето президента

Парламент Грузии в понедельник запускает процедуру преодоления вето президента

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Парламент Грузии в понедельник приступает к процедуре преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, сообщается на сайте законодательного органа.
В понедельник утром в 09:00 (08:00 мск) состоится заседание комитета по юридическим вопросам парламента, на котором будут рассматривать вето. После того, как комитет одобрит преодоление, депутаты соберутся для его преодоления путем голосования на пленарном заседании во вторник.
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Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Зурабишвили не раз выражала поддержку протестующим, называла закон "русским" и "препятствием на европейском пути". Когда документ поступил к ней на подпись, она наложила на него вето. Впрочем, президентское вето носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры, а в ЕС пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе. Кроме того, Кобахидзе утверждает, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.
Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
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В миреГрузияПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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