https://ria.ru/20240527/gosduma-1948573826.html
Комитет ГД поддержал законопроект о нежелательных организациях
Комитет ГД поддержал законопроект о нежелательных организациях - РИА Новости, 27.05.2024
Комитет ГД поддержал законопроект о нежелательных организациях
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:34
2024-05-27T11:34
2024-05-27T11:38
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций, нежелательных в России, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле. Авторами поправок в КоАП и УК выступили депутаты всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Как пояснил ранее Пискарев, поправками в кодексы предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию её деятельности - до 6 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html
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россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
Комитет ГД поддержал законопроект о нежелательных организациях
Комитет ГД одобрил проект о наказании за участие в нежелательных организациях