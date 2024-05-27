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Госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.05.2024
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17:39 27.05.2024 (обновлено: 17:46 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gosdolg-1948719244.html
Госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов
Госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.05.2024
Госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов
Госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:39
2024-05-27T17:46
украина
сша
даниил гетманцев
александр устинов
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. Ранее Гетманцев сообщил, что в марте госдолг страны увеличился на 5% - до 151,1 миллиарда долларов. "По данным министерства финансов, на 30 апреля, государственный и гарантированный государством долг составил… в валютном эквиваленте - 151,5 миллиарда долларов. В апреле государственный долг в гривне вырос на 1,5%, в валютном эквиваленте на 0,3%", - написал Гетманцев. По его словам, с февраля 2022 года госдолг Украины в гривне увеличился почти в 2,2 раза, в валютном эквиваленте - на 62,4%. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943322997.html
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html
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украина, сша, даниил гетманцев, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф, g7
Украина, США, Даниил Гетманцев, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МВФ, G7
Госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов

Депутат Верховной рады Гетманцев: госдолг Украины в апреле вырос до $151,5 млрд

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Ранее Гетманцев сообщил, что в марте госдолг страны увеличился на 5% - до 151,1 миллиарда долларов.
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"По данным министерства финансов, на 30 апреля, государственный и гарантированный государством долг составил… в валютном эквиваленте - 151,5 миллиарда долларов. В апреле государственный долг в гривне вырос на 1,5%, в валютном эквиваленте на 0,3%", - написал Гетманцев.
По его словам, с февраля 2022 года госдолг Украины в гривне увеличился почти в 2,2 раза, в валютном эквиваленте - на 62,4%.
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25 марта, 09:12
Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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УкраинаСШАДаниил ГетманцевАлександр УстиновВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМВФG7
 
 
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