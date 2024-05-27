https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 27.05.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
Мирный житель получил ранение в результате украинского обстрела поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:31
2024-05-27T14:31
2024-05-27T14:32
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929121960_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8b3727223695a04897620ab6c3c20f95.jpg
ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате украинского обстрела поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за 5 минут, с 12.55 мск, украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по этому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948637089.html
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922514918.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929121960_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8621ac0d1eed7416a320c9775b6dc9b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель