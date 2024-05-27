Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 27.05.2024 (обновлено: 14:32 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 27.05.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
Мирный житель получил ранение в результате украинского обстрела поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:31
2024-05-27T14:32
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929121960_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8b3727223695a04897620ab6c3c20f95.jpg
ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате украинского обстрела поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за 5 минут, с 12.55 мск, украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по этому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948637089.html
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922514918.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929121960_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8621ac0d1eed7416a320c9775b6dc9b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате украинского обстрела поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал мэр.
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам
14:05
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за 5 минут, с 12.55 мск, украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по этому району города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Один из кассетных боеприпасов ВФУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель
20 января, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала