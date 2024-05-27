https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 27.05.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал человек

Мирный житель получил ранение в результате украинского обстрела поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:31

2024-05-27T14:31

2024-05-27T14:32

в мире

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

стирол

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате украинского обстрела поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за 5 минут, с 12.55 мск, украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по этому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240527/obstrel-1948637089.html

https://ria.ru/20240120/obstrel-1922514918.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол