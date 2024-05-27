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При обстреле Горловки повреждена школа-интернат - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948556891.html
При обстреле Горловки повреждена школа-интернат
При обстреле Горловки повреждена школа-интернат - РИА Новости, 27.05.2024
При обстреле Горловки повреждена школа-интернат
Школа-интернат и частный дом повреждены в результате воскресного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:55
2024-05-27T10:55
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Школа-интернат и частный дом повреждены в результате воскресного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов дополнительно выявлены повреждения школы-интерната и частного домостроения", - написал Приходько. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в воскресенье при обстреле Горловки получила ранение мирная жительница, были повреждены пять жилых домов в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Веселом Ясиноватского района, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948503850.html
https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Горловки повреждена школа-интернат

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ повреждены школа-интернат и частный дом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Школа-интернат и частный дом повреждены в результате воскресного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов дополнительно выявлены повреждения школы-интерната и частного домостроения", - написал Приходько.
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Вчера, 23:14
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в воскресенье при обстреле Горловки получила ранение мирная жительница, были повреждены пять жилых домов в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Веселом Ясиноватского района, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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