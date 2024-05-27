https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948556891.html

При обстреле Горловки повреждена школа-интернат

При обстреле Горловки повреждена школа-интернат - РИА Новости, 27.05.2024

При обстреле Горловки повреждена школа-интернат

Школа-интернат и частный дом повреждены в результате воскресного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:55

2024-05-27T10:55

2024-05-27T10:55

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Школа-интернат и частный дом повреждены в результате воскресного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов дополнительно выявлены повреждения школы-интерната и частного домостроения", - написал Приходько. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в воскресенье при обстреле Горловки получила ранение мирная жительница, были повреждены пять жилых домов в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Веселом Ясиноватского района, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240526/obstrel-1948503850.html

https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, происшествия