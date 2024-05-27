https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике
ВСУ ночью пытались ударить дронами по гражданским объектам в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:15
2024-05-27T09:15
2024-05-27T16:47
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929557552_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_41a3ab62f19887139858c24f50716f57.jpg
КРАСНОДАР, 27 мая — РИА Новости. ВСУ ночью пытались ударить дронами по гражданским объектам в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. "Все БПЛА подавлены силами ПВО", — написал он. Глава региона уточнил, что в селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание, а в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, там начался пожар, который уже потушили.На месте падений беспилотников работают оперативные и специальные службы.Кондратьев добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.В Минобороны сегодня сообщали, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.
https://ria.ru/20240526/obstrely-1948504319.html
https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912450070.html
геленджик
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929557552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099c946157d61480aefe55607d1a7531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Специальная военная операция на Украине
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике
Кондратьев: силы ПВО подавили беспилотники в Геленджике, пострадавших нет