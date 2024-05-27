https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике - РИА Новости, 27.05.2024

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике

ВСУ ночью пытались ударить дронами по гражданским объектам в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:15

2024-05-27T09:15

2024-05-27T16:47

происшествия

геленджик

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

специальная военная операция на украине

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КРАСНОДАР, 27 мая — РИА Новости. ВСУ ночью пытались ударить дронами по гражданским объектам в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. "Все БПЛА подавлены силами ПВО", — написал он. Глава региона уточнил, что в селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание, а в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, там начался пожар, который уже потушили.На месте падений беспилотников работают оперативные и специальные службы.Кондратьев добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.В Минобороны сегодня сообщали, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.

https://ria.ru/20240526/obstrely-1948504319.html

https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912450070.html

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Варвара Скокшина

происшествия, геленджик, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев