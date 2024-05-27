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ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике - РИА Новости, 27.05.2024
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09:15 27.05.2024 (обновлено: 16:47 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике
ВСУ ночью пытались ударить дронами по гражданским объектам в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:15
2024-05-27T16:47
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 27 мая — РИА Новости. ВСУ ночью пытались ударить дронами по гражданским объектам в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. "Все БПЛА подавлены силами ПВО", — написал он. Глава региона уточнил, что в селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание, а в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, там начался пожар, который уже потушили.На месте падений беспилотников работают оперативные и специальные службы.Кондратьев добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.В Минобороны сегодня сообщали, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.
https://ria.ru/20240526/obstrely-1948504319.html
https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912450070.html
геленджик
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происшествия, геленджик, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Специальная военная операция на Украине
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике

Кондратьев: силы ПВО подавили беспилотники в Геленджике, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 мая — РИА Новости. ВСУ ночью пытались ударить дронами по гражданским объектам в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Все БПЛА подавлены силами ПВО", — написал он.
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Глава региона уточнил, что в селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание, а в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, там начался пожар, который уже потушили.
На месте падений беспилотников работают оперативные и специальные службы.
Кондратьев добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
В Минобороны сегодня сообщали, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГеленджикКраснодарский крайРоссияВениамин Кондратьев
 
 
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