Число погибших при израильских ударах по Газе достигло 36 050
Минздрав Газы: от ударов Израиля по сектору погибли 36 050, пострадали 81 026
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
ТУНИС, 27 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 36 050, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 36 050, пострадали 81 026 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава.
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По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 66 человек, погибших из-за действий израильской армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.