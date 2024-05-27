https://ria.ru/20240527/gaza-1948508988.html

Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу - РИА Новости, 27.05.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабию в результате авиационного удара в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T01:12

2024-05-27T01:12

2024-05-27T17:25

в мире

израиль

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

палестина

сектор газа

западный берег реки иордан

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабию в результате авиационного удара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа."Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.Отмечается, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западной берегу.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240526/gaza-1948503239.html

https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

палестина

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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина, сектор газа, западный берег реки иордан, оон