Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу
Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС на Западном берегу
© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе. 27 мая 2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. 27 мая 2024
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабию в результате авиационного удара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа.
"Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западной берегу.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.