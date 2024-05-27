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Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу - РИА Новости, 27.05.2024
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01:12 27.05.2024 (обновлено: 17:25 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gaza-1948508988.html
Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу
Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу - РИА Новости, 27.05.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабию в результате авиационного удара в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T01:12
2024-05-27T17:25
в мире
израиль
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
палестина
сектор газа
западный берег реки иордан
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабию в результате авиационного удара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа."Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.Отмечается, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западной берегу.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240526/gaza-1948503239.html
https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
палестина
сектор газа
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина, сектор газа, западный берег реки иордан, оон
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, ООН
Армия Израиля заявила о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС на Западном берегу

© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе. 27 мая 2024
Последствия израильского удара в Рафахе. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. 27 мая 2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабию в результате авиационного удара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа.
"Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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Отмечается, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западной берегу.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСПалестинаСектор ГазаЗападный берег реки ИорданООН
 
 
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