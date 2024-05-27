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Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа - РИА Новости, 27.05.2024
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16:13 27.05.2024 (обновлено: 16:40 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gaz-1948688660.html
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа - РИА Новости, 27.05.2024
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:13
2024-05-27T16:40
россия
узбекистан
экономика
максим решетников
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Понятно, что точно будет расти (товарооборот двух стран - ред.). Потому что, как минимум, узбекистанская экономика развивается, соответственно, будет потреблять больше газа. Собственно говоря, газа не хватает, поэтому понятно, что мы сюда будем больше экспортировать", - сказал Решетников журналистам, говоря о перспективах роста объема взаимной торговли.Он отметил, что уже "хотя бы поэтому" товарооборот будет расти.
https://ria.ru/20240527/torgovlya-1948689601.html
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россия, узбекистан, экономика, максим решетников
Россия, Узбекистан, Экономика, Максим Решетников
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа

Решетников: Узбекистану не хватает газа, Россия увеличит поставки

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Понятно, что точно будет расти (товарооборот двух стран - ред.). Потому что, как минимум, узбекистанская экономика развивается, соответственно, будет потреблять больше газа. Собственно говоря, газа не хватает, поэтому понятно, что мы сюда будем больше экспортировать", - сказал Решетников журналистам, говоря о перспективах роста объема взаимной торговли.
Он отметил, что уже "хотя бы поэтому" товарооборот будет расти.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия и Узбекистан отметили положительную динамику в торговле
16:17
 
РоссияУзбекистанЭкономикаМаксим Решетников
 
 
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