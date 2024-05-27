https://ria.ru/20240527/gaz-1948688660.html

Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа

Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа - РИА Новости, 27.05.2024

Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа

Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:13

2024-05-27T16:13

2024-05-27T16:40

россия

узбекистан

экономика

максим решетников

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Понятно, что точно будет расти (товарооборот двух стран - ред.). Потому что, как минимум, узбекистанская экономика развивается, соответственно, будет потреблять больше газа. Собственно говоря, газа не хватает, поэтому понятно, что мы сюда будем больше экспортировать", - сказал Решетников журналистам, говоря о перспективах роста объема взаимной торговли.Он отметил, что уже "хотя бы поэтому" товарооборот будет расти.

https://ria.ru/20240527/torgovlya-1948689601.html

россия

узбекистан

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Варвара Скокшина

россия, узбекистан, экономика, максим решетников