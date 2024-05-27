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ФСИН попала под новые санкции ЕС - РИА Новости, 27.05.2024
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15:24 27.05.2024 (обновлено: 15:43 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/fsin-1948665044.html
ФСИН попала под новые санкции ЕС
ФСИН попала под новые санкции ЕС - РИА Новости, 27.05.2024
ФСИН попала под новые санкции ЕС
ЕС в понедельник ввел в действие новый санкционный режим против России в связи с якобы нарушениями прав человека и обнародовал первый список его фигурантов,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:24
2024-05-27T15:43
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
происшествия
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. ЕС в понедельник ввел в действие новый санкционный режим против России в связи с якобы нарушениями прав человека и обнародовал первый список его фигурантов, включающий 19 физлиц и одну организацию, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Под ограничения, в частности, попала Федеральная служба исполнения наказаний России, а также ряд судей и прокуроров.В списке значатся судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска, Владимирской области, сотрудники МВД, ФСИН и Следственного комитета. В мотивационной части поясняется, что ограничения вводятся в связи с их участием в делах против Алексея Навального, Олега Орлова*, Александры Скочиленко.Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1706 физлиц и 419 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Главы МИД стран ЕС на встрече 27 мая также обсуждают 14-й пакет санкций против РФ, который пока находится на этапе согласования и планируется к утверждению в июне. Ранее сообщалось, что ЕС впервые хочет ввести частичные ограничения против российского экспорта СПГ, не отказываясь при этом полностью от закупок топлива РФ.Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948666724.html
https://ria.ru/20240524/sanktsii-1948169574.html
https://ria.ru/20240524/torgovlya-1948046583.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, происшествия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Евросоюз, Происшествия
ФСИН попала под новые санкции ЕС

ФСИН попала под новые санкции ЕС "за права человека"

© РИА Новости / Илья НаймушинОфицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима
Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. ЕС в понедельник ввел в действие новый санкционный режим против России в связи с якобы нарушениями прав человека и обнародовал первый список его фигурантов, включающий 19 физлиц и одну организацию, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под ограничения, в частности, попала Федеральная служба исполнения наказаний России, а также ряд судей и прокуроров.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Венгрия не поддержит новый пакет антироссийских санкций
15:29
В списке значатся судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска, Владимирской области, сотрудники МВД, ФСИН и Следственного комитета. В мотивационной части поясняется, что ограничения вводятся в связи с их участием в делах против Алексея Навального, Олега Орлова*, Александры Скочиленко.
Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1706 физлиц и 419 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Главы МИД стран ЕС на встрече 27 мая также обсуждают 14-й пакет санкций против РФ, который пока находится на этапе согласования и планируется к утверждению в июне. Ранее сообщалось, что ЕС впервые хочет ввести частичные ограничения против российского экспорта СПГ, не отказываясь при этом полностью от закупок топлива РФ.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
24 мая, 16:29
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России
24 мая, 08:36
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзПроисшествия
 
 
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