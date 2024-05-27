https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948763039.html

СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины

СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины

Жители коммуны Туркуэн остановили президента Франции Эммануэля Макрона на улице, чтобы спросить, почему он отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T20:29

2024-05-27T20:29

2024-05-27T22:21

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украина

франция

киев

эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Жители коммуны Туркуэн остановили президента Франции Эммануэля Макрона на улице, чтобы спросить, почему он отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время как многие простые французы едва сводят концы с концами. Об этом пишет Le Journal De Dimanche.По информации издания, лидер Пятой республики встретился с населением Туркуэна перед тем, как посетить матч "ПСЖ" — "Лион". Во время этой встречи один из прохожих бесцеремонно окликнул его."Сейчас большая часть Франции страдает. Как можно отправлять миллионы на Украину, но ничего не давать французскому народу?" — спросил он.Президент в ответ на это стал утверждать, что это "для будущего" Пятой республики и что помощь Киеву со стороны европейцев — в порядке вещей."Но тем временем французы голодают. А 11 тысяч бутылок шампанского в Елисейском дворце — это для кого, для защиты Украины?" — перебил Макрона собеседник.Как отмечает Le Journal De Dimanche, человек, который задал вопрос главе государства, — известный тиктокер. На него подписаны около ста тысяч человек.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948733928.html

https://ria.ru/20240527/ssha-1948660462.html

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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон