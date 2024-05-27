СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины
Journal De Dimanche: французы грубо остановили Макрона из-за вопроса об Украине
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Жители коммуны Туркуэн остановили президента Франции Эммануэля Макрона на улице, чтобы спросить, почему он отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время как многие простые французы едва сводят концы с концами. Об этом пишет Le Journal De Dimanche.
По информации издания, лидер Пятой республики встретился с населением Туркуэна перед тем, как посетить матч "ПСЖ" — "Лион". Во время этой встречи один из прохожих бесцеремонно окликнул его.
© Кадр видео из соцсетейЭммануэлю Макрону задали вопрос про Украину на улице Туркуэна
© Кадр видео из соцсетей
Эммануэлю Макрону задали вопрос про Украину на улице Туркуэна
"Сейчас большая часть Франции страдает. Как можно отправлять миллионы на Украину, но ничего не давать французскому народу?" — спросил он.
Президент в ответ на это стал утверждать, что это "для будущего" Пятой республики и что помощь Киеву со стороны европейцев — в порядке вещей.
"Но тем временем французы голодают. А 11 тысяч бутылок шампанского в Елисейском дворце — это для кого, для защиты Украины?" — перебил Макрона собеседник.
Как отмечает Le Journal De Dimanche, человек, который задал вопрос главе государства, — известный тиктокер. На него подписаны около ста тысяч человек.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.