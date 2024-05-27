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СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины - РИА Новости, 27.05.2024
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20:29 27.05.2024 (обновлено: 22:21 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948763039.html
СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины
СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины
Жители коммуны Туркуэн остановили президента Франции Эммануэля Макрона на улице, чтобы спросить, почему он отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:29
2024-05-27T22:21
в мире
украина
франция
киев
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Жители коммуны Туркуэн остановили президента Франции Эммануэля Макрона на улице, чтобы спросить, почему он отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время как многие простые французы едва сводят концы с концами. Об этом пишет Le Journal De Dimanche.По информации издания, лидер Пятой республики встретился с населением Туркуэна перед тем, как посетить матч "ПСЖ" — "Лион". Во время этой встречи один из прохожих бесцеремонно окликнул его."Сейчас большая часть Франции страдает. Как можно отправлять миллионы на Украину, но ничего не давать французскому народу?" — спросил он.Президент в ответ на это стал утверждать, что это "для будущего" Пятой республики и что помощь Киеву со стороны европейцев — в порядке вещей."Но тем временем французы голодают. А 11 тысяч бутылок шампанского в Елисейском дворце — это для кого, для защиты Украины?" — перебил Макрона собеседник.Как отмечает Le Journal De Dimanche, человек, который задал вопрос главе государства, — известный тиктокер. На него подписаны около ста тысяч человек.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948733928.html
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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон
В мире, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон
СМИ: французы грубо остановили Макрона из-за Украины

Journal De Dimanche: французы грубо остановили Макрона из-за вопроса об Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Жители коммуны Туркуэн остановили президента Франции Эммануэля Макрона на улице, чтобы спросить, почему он отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время как многие простые французы едва сводят концы с концами. Об этом пишет Le Journal De Dimanche.
По информации издания, лидер Пятой республики встретился с населением Туркуэна перед тем, как посетить матч "ПСЖ" — "Лион". Во время этой встречи один из прохожих бесцеремонно окликнул его.
© Кадр видео из соцсетейЭммануэлю Макрону задали вопрос про Украину на улице Туркуэна
Эмманюэлю Макрону задали вопрос на улице Туркуэна
© Кадр видео из соцсетей
Эммануэлю Макрону задали вопрос про Украину на улице Туркуэна
"Сейчас большая часть Франции страдает. Как можно отправлять миллионы на Украину, но ничего не давать французскому народу?" — спросил он.
Президент в ответ на это стал утверждать, что это "для будущего" Пятой республики и что помощь Киеву со стороны европейцев — в порядке вещей.
"Но тем временем французы голодают. А 11 тысяч бутылок шампанского в Елисейском дворце — это для кого, для защиты Украины?" — перебил Макрона собеседник.
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Как отмечает Le Journal De Dimanche, человек, который задал вопрос главе государства, — известный тиктокер. На него подписаны около ста тысяч человек.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
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